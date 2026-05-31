Marley mostró el increíble parecido de sus hijos, Mirko y Milenka

Marley sabe perfectamente cómo ganarse el corazón de sus seguidores y esta vez no fue la excepción. El conductor subió a su Instagram una tierna foto de Mirko y Milenka recién salidos del baño, luciendo unos toallones con forma de animalitos. Lo que captó la atención de todos, además de la dulzura de la imagen, es la similitud entre los dos: parece que el tiempo no pasó y que estamos viendo la misma carita en dos etapas distintas de la vida.

Marley junto a Mirko y Milenka

La química especial de Marley, Mirko y Milenka

Es increíble ver cómo, a medida que crecen, los rasgos de los chicos se van pareciendo cada vez más. Mirko, que ya tiene siete años y se luce como el hermano mayor súper atento, posó junto a Milenka, la pequeña que llegó a la familia a finales de 2024 y que hoy, con un año y medio, se roba todas las miradas. Esos ojos y esa sonrisa pícara son, sin dudas, el sello de la casa que tanto divierte a su papá.

El posteo de Marley: Mirko y Milenka despues de un baño



Esta conexión entre Marley, Mirko y Milenka es lo que hace que cada posteo explote en interacciones. La gente ama ver cómo el conductor comparte su día a día y, cuando sube fotos donde se nota tanto el parecido genético, los comentarios de cariño no dejan de caer. Para muchos, es casi como un viaje en el tiempo ver a Milenka y recordar perfectamente cómo era Mirko a esa misma edad.



Los comentarios sobre el parecido de Marley, Mirko y Milenka

Los seguidores no se guardaron nada y llenaron el posteo de mensajes repletos de buena onda. Entre los más de 15 mil "likes" que recibió la publicación en tiempo récord, se pueden leer cientos de comentarios que aseguran que son "dos gotas de agua" o que directamente no pueden creer lo idénticos que son.

¿Mirko o Milenka?



Es muy divertido ver cómo los fans se entusiasman con cada avance de los chicos. Más allá de la fama, lo que realmente genera esta cercanía es ver a Marley disfrutando a pleno su rol de padre y compartiendo estos momentos de complicidad. Sin dudas, la llegada de Milenka terminó de completar este equipo que tiene a todos los seguidores prendidos a las redes cada vez que suben una nueva foto.

El furor digital por Marley, Mirko y Milenka

Está claro que los hijos de Marley ya son mini influencers, y no es para menos. Mientras Mirko se maneja con total soltura frente a las cámaras, habiendo crecido rodeado de gente famosa, Milenka ya está dando sus primeros pasos en este mundo digital, ganándose el cariño de todos con cada gesto. La forma en que Marley maneja su perfil, siempre con mucha naturalidad, hace que la gente se sienta como parte de su familia.

Mirko

Milenka

Esta forma de mostrarse, sin tantas vueltas y con mucha autenticidad, es la clave de su éxito en las redes de Marley y sus hijos. Seguramente, los fanáticos seguirán esperando cada nueva actualización, porque ver crecer a estos hermanos es, para muchos, el entretenimiento favorito.