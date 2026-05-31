Nicole Neumann impactó con un look audaz: encaje a la vista, jean skinny y botas XL

Nicole Neumann demostró otra vez por qué es una de las referentes de estilo más importantes del país. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una serie de fotos en las que lució un look audaz que combinó las tendencias más fuertes de la temporada: encaje, transparencias, jean skinny y botas de caña alta.

Nicole Neumann

El color tendencia que eligió Nicole Neumann

La protagonista del outfit de Nicole Neumann fue una camisa satinada en tono ciruela, uno de los colores estrella del invierno 2026. La prenda, de textura brillante y caída fluida, se destacó por un detalle que elevó por completo la propuesta: una amplia aplicación de encaje en la espalda que aportó un aire romántico.

Debajo, la conductora de Solo con Niki llevó un body de encaje a tono que dejó parte de la lencería a la vista, sumándose así a la tendencia "underwear as outerwear", que propone convertir prendas tradicionalmente íntimas en protagonistas del estilismo. El conjunto monocromático logró un efecto elegante y moderno gracias a la combinación de distintas texturas dentro de la misma gama.

Nicole Neumann apostó por una camisa con encaje

Para equilibrar el look, la modelo eligió un jean skinny de lavado claro, una pieza clásica que aportó un contraste casual al outfit. Como complemento, sumó unas botas negras XL de cuero ecológico, de caña alta y silueta amplia, que sumaron carácter y reforzaron la impronta urbana de la propuesta.

En esta oportunidad, Nicole Neumann eligió el ciruela, un tono que se mueve entre el borgoña y el violeta. Esta temporada otoño-invierno, los colores inspirados en frutas oscuras y vinos tintos ganaron protagonismo en pasarelas y colecciones internacionales, convirtiéndose en una de las alternativas más elegantes para los meses de frío.

El impactante look de Nicole Neumann

Un beauty look de Nicole Neumann: natural y elegante

En el beauty look, Nicole Neumann optó por una propuesta alineada con la estética del outfit. La conductora llevó el cabello recogido en una cola de caballo alta y pulida, un peinado que dejó el rostro despejado y aportó un efecto elegante y minimalista.

Nicole Neumann

El maquillaje se mantuvo dentro de una paleta natural, con piel luminosa, ojos definidos en tonos neutros y labios en un tono malva que acompañó perfectamente la gama cromática del look. Como toque final, agregó joyas doradas y un collar con piedra que aportó un detalle de brillo sin quitarle protagonismo al conjunto.