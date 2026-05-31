Así fue el cumpleaños de Vero Lozano: rodeada de mujeres, tres tortas y su hija Antonia como protagonista

Este último fin de semana de mayo, Vero Lozano irrumpió en sus redes sociales para mostrar algunos detalles de lo que fue la fiesta que organizó para su cumpleaños número 56. Con postales inéditas junto a su hija Antonia, su pareja Jorge “Corche” Rodríguez y decenas de amigas, la conductora se animó a darle la bienvenida a esta nueva vuelta al Sol rodeada de mucho amor, diversión, risas y hasta un improvisado desfile +45.

El multitudinario cumpleaños de Vero Lozano

Vero Lozano vuelve a estar de festejo. Esta vez lejos de los logros en su carrera como conductora que la llevó a obtener dos Martín Fierro -uno en mejor estilo en conducción femenina y el otro a mejor Magazine-. En esta oportunidad, la conductora celebró sus 56 años rodeada de su familia y numerosas amigas que disfrutaron con ella de una velada única e inigualable.

Cumpleaños de Vero Lozano: amigas y su hija Antonia | Instagram

Ante esto, la psicóloga reunió a sus invitados en un reconocido restaurante japonés ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el mismo, no sólo disfrutaron de la gastronomía típica oriental, sino también de una cava de vinos desplegada para todos los comensales. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, se puede observar que estuvo acompañada por su hija Antonia y su pareja Corcho Rodríguez. Los tres se mostraron muy cercanos y compañeros en todo momento, disfrutando de un encuentro distendido y cargado de complicidad.

Cumpleaños de Vero Lozano con Corcho Rodríguez y amigos | Instagram

Por su parte, el círculo íntimo de sus amigas estuvo compuesto por Pía Shaw y Analía Franchini. Más allá de compartir pantalla en Telefe, también fuera de las cámaras forjaron una amistad inquebrantable que las lleva a estar unidas en eventos tan privados y descontracturados como este. A su vez, en las historias de 24 horas que reposteó la cumpleañera, se pudo ver la buena sintonía entre las mujeres que se animaron a realizar un peculiar desfile de moda permitiéndose un coqueteo que fue desde lo absurdo a lo sensual, con las risas como eje transversal del mismo.

Las tres tortas de cumpleaños de Vero Lozano

Debido al multitudinario festejo que incluyó a más de 30 invitados, Vero Lozano optó por presentar tres tortas. La primera en forma cuadrada cubierta de un glasé rosado, cuya parte superior colocó el tradicional cartelito de “Feliz Cumpleaños” y agregó unos bombones en tono marfil y una pieza de caramelo cristalizado a tono.

Vero Lozano y su hija Antonia | Instagram

La segunda consistió en un bizcochuelo rectangular marmolado donde se destacó la presencia del chocolate. Esta composición fue más bien rústica priorizando la textura del chocolate tanto en la altura como en la decoración con delicadas fetas de cacao. A modo de decoración también sumó los bombones y la pieza de caramelo cristalizado. Finalmente, la tercera torta -y la más imponente- consistió en una preparación de dos pisos cubiertas por una masa fondant en tono melocotón la cual estuvo adornada con flores naturales en tonos rojos y rosados y unos delicados caminitos en diversos tonos naranjas que caían hasta la base generando la ilusión visual de pequeños lazos.

Cumpleaños de Vero Lozano | Instagram

Las tres variaciones de torta contaron con un denominador común: cada una de ellas tenía una velita y al momento de soplarla, sus allegados cambiaron el tradicional canto de cumpleaños por: “¿Cuántos años cumplís?”, mientras que Vero sonriente respondía “56”. El particular ritual desató aplausos, risas y reflejó el clima distendido que predominó durante toda la velada.

Con esta selección de “postales de mis 56”, Vero Lozano le puso el broche de oro a una celebración atravesada por el cariño, la complicidad y los afectos más cercanos. Acompañada por Antonia, Corcho Rodríguez y un nutrido grupo de amigas, la conductora disfrutó de una noche en la que no faltaron las risas, los brindis y los momentos compartidos, reflejando el gran presente personal que atraviesa.