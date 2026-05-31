Horóscopo mensual de junio: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodíaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo mensual para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Oros

Junio será un mes de triunfo definitivo para Aries. Te reinventarás, crecerás económicamente y soltarás el pasado. Viene un mes de viajes, cambios positivos y renovación total. Cualquier cirugía estética o médica saldrá excelente.

Mejor día de la semana: Martes.

Días clave: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 20, 21, 24 y 30. Ideales para cambiar de trabajo, mudarte, prosperar y aumentar ganancias.

Números mágicos: 04, 12 y 15 (4 golpes de suerte).

Colores: Rojo y naranja.

Salud: Punto débil: gastritis, inflamación estomacal y problemas de peso. Haz ejercicio, mantente activo y cuida tu alimentación.

Trabajo y dinero: Gran crecimiento económico, más estabilidad y realizaciones. Fíjate bien en quién te rodea para evitar fraudes o pérdidas. Éxito total en asuntos legales, visa, pasaporte o residencia.

Amor: Si estás en pareja, cuida inseguridades, pleitos o separaciones. Si estás soltero/a, muy compatible con Leo, Sagitario y Capricornio. Avanza paso a paso y aléjate de personas tóxicas.

Mensaje: Sé discreto/a, confía en tu energía extra y en la iluminación económica. El Arcángel Rafael te acompaña. Prende veladora blanca o roja el 1° y usa listón verde en el tobillo izquierdo o rojo para cortar malas vibras. ¡Avanza sin miedo hacia tus sueños!

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Estrella

Brilla sin cesar, Tauro. Mes excelente con definición amorosa, propuestas de matrimonio, casamiento o embarazo. Estabilidad y mucho trabajo.

Mejor día de la semana: Jueves.

Días clave: 2, 4, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 25 y 29.

Números mágicos: 27, 34 y 66 (4 golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Salud: Cuida presión alta y colesterol. Toma más líquidos, come mejor, haz ejercicio y evita enojos. Supera el insomnio.

Trabajo y dinero: Crecimiento económico, pago de deudas, invitación a viaje y abundancia. Aléjate de gente tóxica. Posibilidad de comprar casa o vehículo.

Amor: Muy buena estabilidad. Compatible con Virgo, Libra y Sagitario.

Mensaje: Continúa con estudios y proyectos. El Arcángel Miguel te da paciencia y protección. Aléjate de lo negativo y recibe el regalo inesperado que viene.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mundo

Es tu mes (cumples años). Viajes, movimiento, riqueza y estabilidad. Ideal para trabajar en el extranjero o conocer nuevos lugares.

Mejor día de la semana: Lunes.

Días clave: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 20, 21, 24 y 30.

Números mágicos: 05, 18 y 26.

Colores: Azul y amarillo.

Salud: Migrañas, dolor de cabeza, cuello y espalda. Maneja el estrés.

Trabajo y dinero: Presión laboral pero quedas bien. Acumula riqueza, arregla herencias o papeles. Invierte y busca negocio aparte.

Amor: Amores nuevos y estables con Acuario, Sagitario y Libra. No regreses con ex tóxicos.

Mensaje: Expándete, estudia y suelta rencores. El Arcángel Uriel trae abundancia. Regalo inesperado y gran progreso.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Diablo

Dinero rápido y fácil. Progreso, estabilidad económica y viajes. Reestructura tu tiempo.

Mejor día de la semana: Miércoles.

Días clave: 1, 5, 10, 11, 13, 20, 21, 23, 25 y 30.

Números mágicos: 16, 48 y 55.

Colores: Azul y verde. Salud: Cabello, piel y dientes. Visita dentista y dermatólogo.

Trabajo y dinero: Paga deudas, éxito legal y gente poderosa cerca.

Amor: Estabilidad y formalización. Compatible con Acuario, Piscis y Escorpio.

Mensaje: Estudia nuevas carreras (psicología, idiomas). El Arcángel Metatrón te da sabiduría. Viaje inesperado y cambio de casa/ciudad.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Crecimiento económico, viajes y decisiones importantes. No te dejes manipular.

Mejor día: Jueves.

Días clave: 1, 3, 6, 9, 11, 14, 19, 21, 23 y 30.

Números mágicos: 20, 21 y 56.

Colores: Rosa mexicano y azul. Salud: Grasa visceral, colesterol. Toma agua, camina y reduce azúcar/pan.

Trabajo y dinero: Éxito en proyectos y cirugías.

Amor: Compatible con Géminis, Aries y Acuario. Evita celos.

Mensaje: Capacítate y pon límites. El Arcángel Uriel ayuda económicamente.

Leo

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Junio te pide paciencia, seguridad y claridad de rumbo, Virgo. Todo pasa en su momento perfecto. No te aceleres ni sobrepienses; toma decisiones con calma y mantente firme en tus límites. Es un mes para avanzar con inteligencia y soltar lo que ya no suma.

Mejor día de la semana: Martes.

Días clave: 1, 3, 5, 8, 10, 14, 15, 20, 21 y 28. Ideales para arreglar papeles de visa, pasaporte, residencia, herencias o cualquier trámite legal.

Números mágicos: 2, 6 y 17 (3 golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Salud: Punto débil: angustia, depresión y ansiedad. Ocupa tu mente, mantén fortaleza espiritual y evita vivir en el pasado.

Trabajo y dinero: Te invitarán a dar clases, coaching o proyectos importantes. Momento ideal para empezar un negocio propio, arreglar tu casa y comprar muebles. Viajes y invitación al mundial confirmados.

Amor: Evita amores prohibidos o del pasado que solo roban tiempo. Compatible con Cáncer, Tauro y Capricornio, quienes llegan con buenas intenciones y estabilidad.

Mensaje: Dedica una oración a quien ya partió. El Arcángel Rafael te acompaña con limpieza energética. Prende veladora blanca o roja el día 1. Quita chismes y energías tóxicas. ¡Confía, avanza y vive el presente!.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Mago

Pide y se te dará, Libra. Junio trae una excelente oportunidad laboral que impulsará tu crecimiento económico y estabilidad. Es momento de determinación: define qué quieres estudiar, dónde trabajar y qué deseas construir este año.

Mejor día de la semana: Miércoles.

Días clave: 2, 3, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 25 y 29.

Números mágicos: 07, 24 y 28 (3 golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Salud: Cuida tobillos, pies y huesos. Muévete, camina, sal al campo y mantén contacto con la tierra.

Trabajo y dinero: Crecimiento importante, propuestas sólidas y riqueza. Cambia tu cuenta bancaria, evita prestar dinero y considera comprar casa o carro.

Amor: Propuesta de matrimonio o relación estable con Aries, Géminis o Acuario. Si estás en pareja, fortalece el vínculo.

Mensaje: Pinta la casa, equilibra tu mente y descansa. El Arcángel Uriel te trae abundancia. Prende veladora blanca o roja el 1° y lleva un perfume para atraer riqueza. ¡Transformación positiva garantizada!.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Loco

Mes de madurez mental y definición clara de rumbo, Escorpio. Es tiempo de quitar trabas del pasado, rencores y todo lo que no te deja avanzar. Junio es cabalístico y trae cambios positivos.

Mejor día de la semana: Viernes.

Días clave: 1, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 22, 23 y 29.

Números mágicos: 03, 11 y 32.

Colores: Azul y rojo.

Salud: Nervios, ansiedad y desesperación. Camina, reza y fortalece tu mente.

Trabajo y dinero: Nuevo negocio en puerta, proyectos con extranjeros y mayor abundancia. Arregla tu casa y compra muebles.

Amor: Compatible con Libra, Piscis y Cáncer. Busca relaciones estables y respeta las decisiones.

Mensaje: Administra tu economía y aléjate de chismes, intrigas y brujerías. El Arcángel Metatrón te da sabiduría y protección. Prende veladora amarilla o roja el día 1 y usa agua bendita. ¡Libertad y crecimiento!.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Carruaje

Sigue avanzando sin miedo, Sagitario. Vas por buen camino con determinación y abundancia. Junio trae negocios nuevos, gente importante y mucha suerte.

Mejor día de la semana: Jueves.

Días clave: 1, 5, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 29.

Números mágicos: 09, 23 y 35.

Colores: Naranja y amarillo.

Salud: Cuida garganta, pulmones y virus. Protégete bien.

Trabajo y dinero: Oportunidades relacionadas al mundial (venta de ropa deportiva, etc.). Viajes confirmados.

Amor: Compatible con Sagitario, Aries y Leo. Busca alguien que construya, no que destruya.

Mensaje: El Arcángel Miguel te guía. Prende veladora roja o blanca el 1°, usa agua bendita y perfume de sándalo. Abre bien los ojos ante fraudes y envidias. ¡Disfruta y avanza con confianza!.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Mes de viajes, cambios positivos y gran suerte económica, Capricornio. Controla impulsos y enojos. Todo lo que apuestes puede salir ganador.

Mejor día de la semana: Viernes.

Días clave: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 24 y 30.

Números mágicos: 29, 30 y 31 (5 golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Salud: Riñones, infecciones urinarias y vesícula. Toma más líquidos y haz ejercicio.

Trabajo y dinero: Avance económico, cierre de contratos y compromisos familiares (bodas, 15 años).

Amor: Compatible con Escorpio, Tauro y Virgo. Abre bien los ojos en nuevas relaciones.

Mensaje: El Arcángel Gabriel te da estabilidad y protección. Prende veladora blanca el 1°, corta el cabello y ten todos tus papeles en orden. ¡Momento de renovarte y prosperar!.

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Emperador

Mes de fuerza, liderazgo y crecimiento, Acuario. Te sentirás fuerte y darás la última palabra en todo.

Mejor día de la semana: Jueves.

Días clave: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 22 y 29.

Números mágicos: 13, 14 y 25.

Colores: Rojo y azul.

Salud: Cuida el intestino, estómago, colitis o úlcera. Mejora tu alimentación, toma más agua y evita guardar enojos.

Trabajo y dinero: Gran contrato con personas del extranjero o gobierno.

Amor: Compatible con Capricornio, Libra y Géminis. Cuidado con regresos del pasado.

Mensaje: Reza a quien ya partió. El Arcángel Miguel te protege de brujerías. Prende veladora roja o blanca y no aceptes regalos ni comida de desconocidos. ¡Éxito y viajes garantizados!.

Acuario

Cuál es el horóscopo del mes del junio de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Juicio

Mes de estabilidad, crecimiento y cierre de ciclos, Piscis. Es tiempo de creer en ti, soltar dramatismo y vivir el presente.