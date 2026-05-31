¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 31 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 31 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo te invita a bajar un cambio y ordenar algunas emociones que venís dejando para después. Una conversación sincera puede ayudarte a ver una situación desde otra perspectiva. Evitá actuar por impulso.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día favorece los encuentros simples y los pequeños placeres. Es un buen momento para compartir tiempo con alguien que extrañás o dedicarte a una actividad que te haga bien. Escuchá lo que necesita tu cuerpo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu curiosidad está más activa que nunca y podrías recibir una noticia que despierte nuevas ideas. Aprovechá el domingo para salir de la rutina, aunque sea con un plan improvisado. Las mejores sorpresas llegan sin aviso.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las cuestiones familiares ocupan un lugar importante este domingo. Es una jornada ideal para fortalecer vínculos y expresar lo que sentís sin vueltas. Un gesto de cariño puede cambiarte el ánimo por completo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Después de una semana intensa, necesitás desconectarte de ciertas exigencias. Permitite descansar sin sentir culpa. También puede aparecer una propuesta interesante relacionada con un proyecto que dabas por cerrado.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a sentir ganas de ordenar tanto tu espacio como tus pensamientos. Aprovechá esa energía para resolver pendientes que venís postergando. Por la tarde, una charla relajada puede traerte claridad.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El domingo trae armonía y oportunidades para disfrutar de buena compañía. Es un gran día para reuniones, paseos o actividades culturales. En el amor, alguien podría sorprenderte con una actitud que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará especialmente afilada. Prestá atención a las señales y a esas sensaciones que aparecen sin explicación aparente. Es una jornada para confiar más en vos y menos en las opiniones ajenas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La necesidad de movimiento se hace sentir. Aunque sea domingo, buscá hacer algo distinto que te saque de la rutina. Un encuentro casual podría derivar en una conexión mucho más importante de lo que imaginás.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Es momento de darle espacio al disfrute. No todo tiene que ser productividad y objetivos. Compartir tiempo con amigos o familia te ayudará a recargar energías y arrancar la semana con otra actitud.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas fluyen con facilidad y podrías encontrar inspiración donde menos la esperás. Aprovechá para anotar proyectos o deseos que vienen rondando tu cabeza. El día favorece los intercambios genuinos.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará a flor de piel, pero lejos de ser un problema, puede convertirse en una gran herramienta. Rodeate de personas que te transmitan tranquilidad y no ignores lo que te dicta la intuición.