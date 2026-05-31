Así vive Sofía Solá, la hija de Maru Botana, en Barcelona: nueva casa, problemas por no tener a sus padres y dos caminos posibles

Desde mediados de abril, Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se encuentra instalada en Europa, donde comenzó una nueva etapa de su vida. Semanas atrás, compartió con su comunidad en redes sociales que había decidido dejar atrás su vida en Buenos Aires para salir en busca de nuevas oportunidades laborales, fiel a su filosofía de escuchar sus deseos y seguir sus impulsos. La joven de 21 años aprovechó una propuesta laboral vinculada al mundo del modelaje en Barcelona, una oportunidad que la impulsó a dar el gran paso.

Sofía Solá: las consecuencias de perseguir sus sueños

Sofía Solá elige contar detalles de su vida en su cuenta personal de TikTok, donde encontró el espacio ideal para documentar todos los pormenores de su día a día. Allí, la creadora de contenido vuelca sus experiencias más cotidianas hasta las reflexiones más sentidas que la llevan a estar en una encrucijada.

En uno de los videos que compartió durante este último tiempo, se pueden apreciar algunas imágenes de su nueva casa en territorio español. La misma consiste en un departamento sumamente luminoso y amplio, con la presencia de algunos muebles en clave minimalista. Los colores claros y neutros predominan todo el ambiente brindándole a la hija de Maru Botana un espacio confortable para su estadía.

Sofía Solá | Instagram

El día que llegó a Barcelona, todo quedó inmortalizado en un mini house tour. “Tengo casa sola, mi casa. Tengo casa sola. Qué divinidad estar en mi casa. Voy a vivir acá”, exclamó con suma felicidad. En ese mismo posteo, reconoció tener dificultades con el desodorante y los productos de higiene que “no le duran tanto como en Buenos Aires”. No obstante, aprovechó unos minutos de descanso para mimarse, realizarse un skincare, comer sandía y tomar un buen vino. Acto seguido, aprovechó su influencia en las plataformas digitales para hacer una recomendación: “Ámense y cuídense”.

En otro clip, según relató la propia Sofía, una de las mayores dificultades de esta nueva etapa fue adaptarse a la vida en soledad. Lejos de sus padres y de su familia, debió aprender a organizar el hogar, administrar sus responsabilidades diarias y resolver por sí misma los imprevistos que fueron surgiendo en el camino. Con el paso de los días, la joven comenzó a sentir con más fuerza la ausencia de su madre. Esa sensación se hizo especialmente evidente luego de un episodio en el que estuvo a punto de ser atropellada por una moto. Fue entonces cuando expresó la vulnerabilidad que atravesaba: “No me había pasado en ningún momento del viaje eso de sentir total soledad o de querer un abrazo”, reveló.

Los motivos por los cuales Sofía Solá decide vivir en Barcelona

Pese a ese episodio, Sofía Solá poco a poco comenzó a recorrer los lugares más emblemáticos de España. Este fin de semana, la joven visitó Madrid, a la que consideró como una ciudad “llena de estímulos”. Para ella, Barcelona es un sitio más tranquilo y sin bullicio, ideal para mantener una vida más serena y en calma. “Yo siempre lo tomo como un pequeño viaje de egresados”, aseguró.

Fue en ese instante, en el que contó los beneficios de vivir sola: “Lo bueno de vivir sola es que te mimás sola. La prolijidad con la que yo abandono mi cuarto”, lanzó con orgullo al mostrar su habitación perfectamente ordenada. La cama hecha sin presentar ni una sola arruga, una percha colgando sobre el picaporte de una puerta vidriada que contenía un pijama de encaje color blanco. Sobre la pared principal colocó pequeñas ilustraciones, imágenes y fotos que la conectan con sus familias y sus seres queridos. Frente a su somier, colocó una cajonera y encima un delicado espejo a cuadros.

Habitación de Sofía Solá en España | Instagram

“Llegás acá a tu casita y decís: ´Qué lindo estar en casa´. Entones es como ser consciente de qué necesita cada uno cuando vivís solo. Qué te podés dar vos a vos”, reflexionó. En esa línea, ejemplificó: “Entonces yo voy haciendo cosas de a poco y sumando pequeñas cositas que yo hago siempre. Cuando salgo de bañar, me dejo el pijamita doblado en la cama. Si salgo a la noche ya me dejo mi vasito de agua en la mesita de luz”.

Nuevamente aprovechó para resaltar su preferencia por Barcelona sobre la capital española. “En Madrid está todo más concentrado que en Buenos Aires. Acá es mucho más tranquilo más en paz. Madrid es un pequeño Buenos Aires”.

El hecho de haber hecho un stand by en Argentina, llevó a Sofía Solá a afrontar responsabilidades que antes no tenía, según ella misma contó. Su arribo a Barcelona estuvo encausado en su “sueño de ser modelo y vivir en otra ciudad”. No obstante, también decidió ocuparse del local gastronómico de su mamá en dicha localidad española. “A veces como que te cae mucha información de repente y como que son muchas cosas que se cargan en la cabeza. O sea, de repente es como que quiero trabajar en la pastelería de mi madre, quiero trabajar de modelo, quiero trabajar, estar sola y vivir sola”, enumeró la influencer mientras mostraba su lado más vulnerable respecto a las decisiones difíciles que le aparecieron.

Al ser parte de una familia numerosa y al compartir responsabilidades con sus hermanos, siempre en sus palabras, nunca estuvo sobrecargada de actividades. “De repente son un montón de cosas e información que mi cabeza nunca estuvo acostumbrada a cargar. Ya sé que son un montón de cosas re normales, que es lo que trata la vida real, pero es muy loco o muy a veces muy difícil el proceso de hacer clic”, se sinceró.

Sofía Solá paseando por Valencia | Instagram

Este pensamiento la llevó a reflexionar con sus seguidores sobre lo que estaba viviendo. “Puede llegar a estar muy incómodo también. O sea, que de repente yo diga quiero trabajar de modelo y todo lo que conlleva eso también. O sea, todo lo que es el cuidado físico, la a veces estar incómodo y tener que trabajar, querer hacer un montón de cosas más”. Asimismo, el hecho de estar sola también representa un desafío: “También lo que es vivir solo. O sea, como que de repente soledad, de repente yo me tengo que ocupar de mí todo para mí. Yo lo tengo que hacer por mí”, afirmó, al mismo tiempo que reconoció: “Yo siempre viví bastante en descanso. En ese sentido, tengo una familia muy grande, o sea, siempre hice las cosas de a dos o a más y de repente estoy sola ocupándome de todas las cosas que en mi vida me había ocupado”.

Finalmente, Sofía Solá reconoció que estas dicotomías diarias no opacan su estado emocional. “No quita el hecho de que estoy muy feliz acá, pero de repente puede ser un poquito más sobrecargado”, admitió. Afortunadamente, para liberar todas las cargas mentales, la hija de Maru Botana encontró un lugar donde realizar actividad física -cycling- para liberar tensiones y sacar todos los sentimientos que le producen sobre pensar las cosas. Así, entre ir en búsqueda de sus anhelos, la creadora de contenido se enfrenta a desafíos nuevos cargados de experiencias y tomas de decisiones autónomas que le permiten crecer en su vida.