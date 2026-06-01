Angie Fort, la hija de Eduardo Fort: "Yo sí puedo decir que no fui un error, a mí me buscaron, me pagaron"

Angie Fort es una de las hijas de Eduardo Fort que mayor presencia en redes sociales tiene. La joven de 17 años mantiene una vida activa en su perfil de TikTok donde comparte trends, vlogs y videos de humor junto a su padre y otros integrantes de su familia. Su espontaneidad y su característico humor ácido le permitieron construir una comunidad de casi 104 mil seguidores. En este contexto, durante el fin de semana sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle hasta ahora desconocido sobre su identidad y su llegada al mundo. La confesión no tardó en generar repercusión y dejó atónita a gran parte de su audiencia virtual.

Angie Fort dio detalles de su llegada al mundo

Más allá de su perfil empresarial, poco se conoce públicamente sobre la vida privada de Eduardo Fort, sobre todo aquella que no está relacionada con su actual pareja, Rocío Marengo. Sin embargo, esa situación cambió en las últimas horas cuando su hija Angie decidió compartir detalles inéditos sobre su llegada al mundo y su identidad. “Soy estadounidense. Nací por vientre subrogado. Nací en San Antonio de Texas. Les voy a contar un poco cómo nací”, expresó la joven en un video que publicó en la famosa red social del signo musical. Fue entonces cuando sorprendió a sus seguidores con una contundente reflexión: “Yo acá sí puedo decir que yo no fui el error. A mí me buscaron, me pagaron”.

Angie y su papá Eduardo Fort | TikTok

Tras esa frase, la creadora de contenido profundizó sobre su historia de vida y del por qué sus papás recurrieron a la fertilización asistida para convertirse en padres por segunda vez. “Les cuento. Mi mamá cuando tuvo a mi hermana, mi hermana más grande de 27 años, le sacaron los óvulos porque perdió muchísima sangre”, explicó, acto seguido reveló: “casi se va para el cielo”.

Por esta razón, la exesposa del empresario no pudo tener más hijos por métodos naturales, superponiéndose con sus deseos de volver a ser mamá. “Entonces qué hicieron, le sacaron (los ovarios) y no podía tener más hijos”, añadió. Sin embargo, su hermana a los 8 años -aproximadamente- comenzó a manifestar sus anhelos de tener un hermanito. Es así que en Norteamérica encontraron una solución médica para ampliar la familia. “Como mi mamá no podía tener hijos, fueron hacia Estados Unidos y me hicieron”.

Angie Fort | Instagram

La anécdota familiar que marcó a Angie Fort

El método de fertilización asistida que utilizó Eduardo Fort y su exesposa consistió en el alquiler de un vientre subrogado. Al congelar los óvulos, los mismos fueron fecundados por el millonario y colocados en el útero de una mujer gestante. Esto dio como resultado un embarazo múltiple: dos pares de mellizos; entre ellos Angie y su hermano. “Prendieron tres embriones: mi hermano, mi mellizo, y este tercer embrión… gemelos. Íbamos a ser cuatro”. Con el correr de las semanas, uno de esos pares de embriones no prosperó, razón por la cual sólo nacieron la influencer y Pietro Fort.

Esto, lejos de convertirse en una tragedia familiar, quedó como una divertida anécdota familiar. “A mí siempre me joden porque yo tengo dos manchas de nacimiento. Tengo una acá en el tobillo y una en el hombro”, describió. Estos dos rasgos fueron el motivo para que su progenitora elabore una alocada teoría: “Entonces mi mamá siempre me jode con que son mis gemelos, que me los comí. Pero es un chiste boludo de la familia”.

Finalmente, Angie Fort, la hija de Eduardo Fort expresó que a los pocos días de nacida se radicó en Argentina junto a su familia. Asimismo, al tener nacionalidad extranjera, tuvo que realizarse la documentación nacional. “Por eso mi documento empieza con 95 millones. Esa es la historia. Fue todo random mi vida. Soy estadounidense”, concluyó la hermana de Isidro Fort -hijo de Rocío Marengo- quien sorprendió a sus seguidores con el relato de un aspecto poco conocido sobre su identidad.