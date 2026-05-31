Violeta Urtizberea reveló por qué no puede decir que Juan Ingaramo, el padre de su hija, es su familia

La historia de amor entre Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo comenzó en 2014. Ambos se conocieron a través de amigos en común mientras ella estaba en pareja, pero su romance comenzó meses después cuando la actriz anunció su separación. Desde ese entonces, el flechazo fue total, no sólo por la atracción física que reconocieron públicamente, sino también por compartir la misma forma de ver la vida. Desde ese entonces, conformaron una unión que tuvo como fruto el nacimiento de su única hija Lila de 7 años. Sin embargo, a más de doce años juntos, la artista se rehúsa a tratar a su novio como parte de su familia.

Los motivos de Violeta Urtizberea para no decir que Juan Ingaramo no es su familia

Este fin de semana, Violeta Urtizberea visitó ¡FA!, el canal de Youtube de su propio padre, Mex Urtizberea. Allí, la intérprete abordó el tópico “Las Familias”, donde reveló un contundente sobre la forma que tiene de entender su relación con Juan Ignaramo, motivo que dejó boquiabiertos a los allí presentes.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea junto a su hija, Lila | Instagram

“Si yo tengo que pensar que Juan es mi novio y que justo está acá sentado, obvio que es mi familia, por supuesto”, comenzó diciendo. Sin embargo, enseguida planteó una reflexión que cambió el enfoque sobre cómo percibe hoy al padre de su hija. “La voy a empeorar”, advirtió entre risas, anticipándose a posibles interpretaciones. Y explicó: “Si yo digo que es mi familia, corro el riesgo de perder un poco el erotismo”.

Ante esto, Migue Granados tomó el micrófono y reforzó la teoría. “Claro, como que es un hermano”, dijo, mientras ella complementó casi al unísono: “Eso siento también con la pareja”. La reflexión abrió un breve intercambio entre ambos sobre los distintos significados que puede tener el amor con el paso del tiempo. Lejos de hablar de una crisis, los dos coincidieron en que los vínculos de pareja suelen transformarse y adquirir una dimensión más profunda, aunque eso a veces genere dudas sobre cómo nombrar ese sentimiento.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea | Instagram

Migue Granados se sumó a la hipótesis de Violeta Urtizberea sobre Juan Ignaramo

Luego de la confesión de Violeta Urtizberea sobre Juan Ingaramo, el conductor brindó sus impresiones al respecto y hasta se animó a compartir esta forma de pensar acerca de los vínculos de noviazgo. Por esta razón, ejemplificó una situación similar que vivió tiempo atrás: “Me resuena lo que dice ella. Una vez me preguntaron: ´¿Estás enamorado?´. Y yo respondí: ´Es más que eso, es mi familia´. Y no cayó bien”.

Esta frase, lejos de generar empatía y emoción, generó incomodidad en su pareja, Fernanda Otero. “No cayó bien. Pero entiendo lo que dice ella, porque hay algo de distancia en el enamoramiento. Yo quise jugar una carta más grande: para mí, la familia es la carta mayor. Pero no funcionó”, se sinceró, acompañando a las reflexiones de la hija de Mex Urtizberea. En paralelo, en redes sociales hubo voces a favor y en contra. Mientras que algunos celebraron esta forma de concebir el amor sin etiquetas, otros apuntaron a que indefectiblemente forma parte de su clan, incluso si se llegaran a separar.

Así, Violeta Urtizberea compartió una mirada personal sobre su romance con Juan Ingaramo, invitando a cuestionar las formas tradicionales de entender tanto las relaciones familiares como los vínculos sentimentales. Aunque la diferencia que plantea pueda parecer sutil e incluso generar cierta incomodidad, sus reflexiones abren la puerta a nuevas maneras de pensar los afectos; en especial en las nuevas generaciones.