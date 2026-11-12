¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El jueves llega con energía renovada y ganas de salir de la rutina. Es un buen momento para animarte a dar ese paso que venís postergando, especialmente en el terreno laboral. Una propuesta o conversación puede abrirte una puerta inesperada. En el amor, dejá de lado el orgullo y animate a expresar lo que sentís. Si estás soltero, alguien podría despertar tu curiosidad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Será una jornada para poner en orden algunas cuestiones económicas y revisar decisiones que venís tomando. No es momento de hacer gastos impulsivos ni de comprometerte con algo que todavía no tenés del todo claro. En el amor, una charla pendiente puede ayudarte a despejar dudas y recuperar la tranquilidad. Escuchá al otro, pero no dejes de lado tus propias necesidades.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Los vínculos estarán en primer plano. Podrías recibir una propuesta, una invitación o un mensaje de alguien que hace tiempo no ves. En el trabajo, será importante escuchar otras opiniones antes de tomar una decisión. Tu facilidad para comunicarte jugará a tu favor, aunque tendrás que evitar las respuestas apresuradas. En el amor, es un buen día para recuperar la complicidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La jornada te invita a bajar un cambio y ocuparte de esas pequeñas cuestiones que venís dejando para después. En el ámbito laboral, vas a necesitar organización para cumplir con todo sin terminar agotado. En el amor, alguien puede sorprenderte con un gesto que no esperabas. Si estás en pareja, buscá un momento para compartir sin distracciones. Tu bienestar también tiene que ser una prioridad.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía y entusiasmo estarán en alza. La jornada puede traer buenas noticias relacionadas con un proyecto personal o una iniciativa laboral. Es un buen momento para mostrar tus capacidades y confiar en tu talento. En el amor, la pasión se hará sentir y podrías vivir un acercamiento especial. Eso sí, evitá querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Los asuntos familiares y personales pueden demandar más atención de lo habitual. Quizás necesites tener una conversación importante o tomar distancia de una situación que te viene generando desgaste. En el trabajo, tratá de no exigirte más de la cuenta: no todo tiene que salir perfecto. En el amor, permitirte ser más espontáneo puede generar un cambio positivo.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu capacidad para negociar y encontrar puntos de encuentro será fundamental durante este jueves. Una conversación puede ayudarte a destrabar un tema laboral o personal que parecía complicado. En el amor, podrías sentir la necesidad de revisar ciertas actitudes y preguntarte qué es lo que realmente querés. No te conformes con situaciones que no te hacen bien.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, será una jornada para conectar con tus deseos y recuperar protagonismo. Podrías recibir una noticia alentadora en cuestiones laborales o encontrar una alternativa para mejorar tus ingresos. En el amor, la intensidad estará presente, pero procurá no dejarte llevar por los celos o las suposiciones. A veces, una pregunta sincera evita muchos malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La Luna en tu signo te impulsa a mirar hacia adelante y recuperar el entusiasmo. Vas a sentir más ganas de moverte, conocer gente y explorar nuevas posibilidades. Es un buen día para iniciar conversaciones, pensar en un viaje o avanzar con un proyecto que te entusiasma. En el amor, tu espontaneidad puede jugar a favor y generar momentos muy especiales.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Será un jueves para escuchar lo que te pasa puertas adentro. Quizás necesites tomarte un tiempo antes de responder a una propuesta o definir una cuestión laboral. No te apures: algunas respuestas aparecen cuando dejás de buscarlas desesperadamente. En el amor, una actitud más comprensiva puede ayudar a resolver una diferencia. Hacia el final del día, la energía favorecerá la organización y la planificación.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las amistades, los contactos y los proyectos compartidos tendrán un papel importante. Alguien de tu entorno podría acercarte una oportunidad interesante o darte una idea que te ayude a mirar una situación desde otro lugar. En el amor, será importante encontrar un equilibrio entre tus ganas de independencia y las necesidades de la otra persona. No te cierres a nuevas experiencias.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El trabajo y tus objetivos personales ocuparán buena parte de tus pensamientos. Podrías sentir que llegó el momento de tomar una decisión o mostrar de qué sos capaz. No subestimes tus habilidades: tenés más herramientas de las que creés. En el amor, intentá no interpretar silencios ni imaginar escenarios antes de hablar. Una conversación puede darte la claridad que necesitás.