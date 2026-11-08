Horóscopo semanal del 8 al 13 de noviembre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 8 al 13 de septiembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Diablo y la Fuerza

Esta semana debes tener mucho cuidado y abrir bien los sentidos; no peques de confiado y aléjate de personas tóxicas o negativas. Sé inteligente al hacer inversiones y revisa minuciosamente cualquier trámite o cambio laboral. Los enemigos y personas envidiosas están cerca, pero no pueden contra tu luz. Tu mejor día será el 13 de noviembre, ideal para prender una veladora blanca, usar perfume y agua bendita, cargar un limón verde en la bolsa y encomendarte al Arcángel Miguel para cortar malas energías.

Salud: Cíñete a cuidar la presión alta, los dolores de cabeza o la migraña. Descansa, toma té de tila, sal a caminar, haz ejercicio y adopta una mascota para liberar el estrés diario.

Cíñete a cuidar la presión alta, los dolores de cabeza o la migraña. Descansa, toma té de tila, sal a caminar, haz ejercicio y adopta una mascota para liberar el estrés diario. Consejo: Prepárate para los cambios futuros estudiando inteligencia artificial, idiomas o relaciones públicas para asegurar tu progreso económico.

Prepárate para los cambios futuros estudiando inteligencia artificial, idiomas o relaciones públicas para asegurar tu progreso económico. Números de la suerte: 29, 30 y 42 (tres golpes de suerte).

29, 30 y 42 (tres golpes de suerte). Colores: Azul y blanco.

Azul y blanco. Amor: Si estás soltero, te rodearán signos compatibles como Cáncer, Leo o Capricornio que te hablarán de amor verdadero. Si estás en pareja, podrías hablar de un embarazo o un cambio de casa/país.

Si estás soltero, te rodearán signos compatibles como Cáncer, Leo o Capricornio que te hablarán de amor verdadero. Si estás en pareja, podrías hablar de un embarazo o un cambio de casa/país. Recomendación: Las cartas españolas (el As de Bastos y el Cuatro de Copas) indican poder, determinación, juntas laborales y reuniones con gente de poder.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Juicio y el Siete de Copas

Es momento de combatir el insomnio y dejar de sobrepensar las situaciones. Tu mejor día será el 11 de noviembre (día del portal energético), perfecto para recibir dinero extra, tener abundancia, un cambio de trabajo o resolver asuntos legales pendientes. No te metas en chismes ni problemas ajenos.

Salud: Tu punto débil son los nervios y el insomnio. Sal a caminar, lee un libro o ve al cine para cuidar tu estabilidad mental.

Tu punto débil son los nervios y el insomnio. Sal a caminar, lee un libro o ve al cine para cuidar tu estabilidad mental. Consejo: Organiza tu tiempo, levántate temprano y mantente en sintonía con la naturaleza y con Dios a través de la oración.

Organiza tu tiempo, levántate temprano y mantente en sintonía con la naturaleza y con Dios a través de la oración. Números de la suerte: 34, 41 y 63.

34, 41 y 63. Colores: Azul y rojo.

Azul y rojo. Amor: Signos compatibles como Virgo, Capricornio o Acuario se acercarán para guiarte en cuestiones amorosas; no temas tomar decisiones que te hagan crecer.

Signos compatibles como Virgo, Capricornio o Acuario se acercarán para guiarte en cuestiones amorosas; no temas tomar decisiones que te hagan crecer. Recomendación: Las cartas (Siete de Bastos y As de Oros) auguran un cambio definitivo y positivo en el trabajo, con aumento de sueldo, mejor puesto o la posibilidad de iniciar un negocio propio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mago y el Caballo de Oros

Te espera una semana de dinero extra y prosperidad. Tu mejor día será el 12 de noviembre, jornada cabalística marcada por ascensos, cambios laborales o la oportunidad de buscar un patrimonio (casa, carro o moto). Limpia tu celular de fotos y recuerdos del pasado.

Salud: Cuida tu grasa visceral y evita cenar tarde en la noche. Mantén una dieta saludable y bebe agua constante.

Cuida tu grasa visceral y evita cenar tarde en la noche. Mantén una dieta saludable y bebe agua constante. Consejo: Acepta invitaciones a campañas de publicidad o política si se presentan. Ten muy claro tu proyecto de vida y no olvides las fechas importantes de tus seres queridos.

Acepta invitaciones a campañas de publicidad o política si se presentan. Ten muy claro tu proyecto de vida y no olvides las fechas importantes de tus seres queridos. Números de la suerte: 13, 17 y 58 (dos golpes de suerte).

13, 17 y 58 (dos golpes de suerte). Colores: Amarillo y rosa mexicano.

Amarillo y rosa mexicano. Amor: Un nuevo amor del signo de Virgo, Libra o Acuario podría tocar a tu puerta, con miras a un compromiso serio, enamoramiento o casamiento.

Un nuevo amor del signo de Virgo, Libra o Acuario podría tocar a tu puerta, con miras a un compromiso serio, enamoramiento o casamiento. Recomendación: Las cartas (Dos de Bastos y Siete de Copas) indican juntas laborales, fiestas y un viaje divertido en los próximos días que te llenará de alegría.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna y el Cuatro de Oros

Estás pisando el triunfo y el dinero, así que no le des tantas vueltas a las decisiones importantes: atrévete a comprar una casa, un coche o a seguir creciendo. Tu mejor día será el 10 de noviembre, ideal para una junta laboral clave o el reconocimiento en tu empresa.

Salud: Los nervios, el estrés y la depresión son tus puntos débiles al sentirte estancado. Aléjate de personas malvibrosas y de malos tratos antes de que te afecten.

Los nervios, el estrés y la depresión son tus puntos débiles al sentirte estancado. Aléjate de personas malvibrosas y de malos tratos antes de que te afecten. Consejo: Una mascota nueva te regresará la serenidad y la alegría. Vuelve a estudiar leyes, comunicaciones o medicina para generar ingresos extra.

Una mascota nueva te regresará la serenidad y la alegría. Vuelve a estudiar leyes, comunicaciones o medicina para generar ingresos extra. Números de la suerte: 04, 66 y 77 (tres golpes de suerte).

04, 66 y 77 (tres golpes de suerte). Colores: Azul y amarillo.

Azul y amarillo. Amor: Un amor del pasado podría buscarte para regresar; analiza bien si realmente ha cambiado antes de darle otra oportunidad. Los signos compatibles son Tauro, Piscis y Escorpión.

Un amor del pasado podría buscarte para regresar; analiza bien si realmente ha cambiado antes de darle otra oportunidad. Los signos compatibles son Tauro, Piscis y Escorpión. Recomendación: Las cartas españolas (Cuatro de Bastos y Siete de Espadas) señalan que podrás resolver trámites de migración, pasaporte, herencias o cuestiones legales, además de cirugías médicas o estéticas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Loco y la Sota de Copas

Se avecina una propuesta excelente en acuerdos legales, migratorios o laborales. Tu mejor día será el 12 de noviembre, cuando recibirás un mensaje, correo o llamada importante para integrarte a una empresa internacional o resolver asuntos del pasado.

Salud: Cuida tus riñones, vejiga y evita infecciones tomando suficientes líquidos. Usa un dije o cadenita de plata para cortar malas vibras.

Cuida tus riñones, vejiga y evita infecciones tomando suficientes líquidos. Usa un dije o cadenita de plata para cortar malas vibras. Consejo: No seas tan intenso ni controlador; aprende a ser más ligero ante los cambios y acepta las invitaciones de familiares o amigos para viajar.

No seas tan intenso ni controlador; aprende a ser más ligero ante los cambios y acepta las invitaciones de familiares o amigos para viajar. Números de la suerte: 06, 53 y 71 (triple suerte rápida).

06, 53 y 71 (triple suerte rápida). Colores: Verde y amarillo.

Verde y amarillo. Amor: Si estás soltero, signos como Aries, Sagitario o Acuario se acercarán con intenciones firmes y verdaderas.

Si estás soltero, signos como Aries, Sagitario o Acuario se acercarán con intenciones firmes y verdaderas. Recomendación: Las cartas (Tres de Bastos y Seis de Copas) traen sorpresas, regalos, amor verdadero y una semana llena de eventos sociales y compromisos laborales. ¡Cambia de look y usa perfume!

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Torre y el Nueve de Oros

Estás madurando, creciendo y dejando atrás el pasado que te hacía daño. Tu mejor día será el 9 de noviembre, una jornada cabalística para realizar grandes cambios laborales, legales o de migración.

Salud: Cuida tus huesos, la cadera y la espalda baja. Modera el consumo de sal, toma más líquidos y mantente en movimiento.

Cuida tus huesos, la cadera y la espalda baja. Modera el consumo de sal, toma más líquidos y mantente en movimiento. Consejo: Es una semana excelente para retomar los libros, tomar cursos o diplomados. No cargues con problemas que no te corresponden y pon límites sanos.

Es una semana excelente para retomar los libros, tomar cursos o diplomados. No cargues con problemas que no te corresponden y pon límites sanos. Números de la suerte: 02, 18 y 57 (tres golpes de suerte económica).

02, 18 y 57 (tres golpes de suerte económica). Colores: Azul y blanco.

Azul y blanco. Amor: Si estás en pareja, la relación marcha excelente con miras a un embarazo o cambio de casa. Los signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Tauro.

Si estás en pareja, la relación marcha excelente con miras a un embarazo o cambio de casa. Los signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Tauro. Recomendación: Las cartas (Cuatro de Oros y Cinco de Oros) anuncian riqueza, estabilidad económica total, la capacidad de pagar deudas y la oportunidad de seguir ahorrando para tu patrimonio de cara al año 2027.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Sol y el Cinco de Oros

Estás en tu momento de solucionar problemas arrastrados, ya sea legales, académicos (título, tesis o maestría) o laborales (ascensos y mejor sueldo). Tu mejor día será el 11 de noviembre (día del portal), perfecto para prender una veladora blanca, rezar al Arcángel Miguel y pedir tus 11 deseos.

Salud: El insomnio, el sobrepensar y la falta de descanso adecuado son tus mayores enemigos. Desconéctate del celular y la televisión a la hora de dormir.

El insomnio, el sobrepensar y la falta de descanso adecuado son tus mayores enemigos. Desconéctate del celular y la televisión a la hora de dormir. Consejo: No prestes dinero para evitar que se lleven tu buena suerte. Protégete de envidias y salaciones utilizando agua bendita.

No prestes dinero para evitar que se lleven tu buena suerte. Protégete de envidias y salaciones utilizando agua bendita. Números de la suerte: 01, 03 y 11.

01, 03 y 11. Colores: Azul y rojo.

Azul y rojo. Amor: Si estás soltero, te rodearás de signos compatibles como Libra, Acuario y Aries, quienes te ofrecerán equilibrio y amor verdadero.

Si estás soltero, te rodearás de signos compatibles como Libra, Acuario y Aries, quienes te ofrecerán equilibrio y amor verdadero. Recomendación: Las cartas (Seis de Oros y Rey de Bastos) indican que una persona de gran poder e influencia se acercará a ti para ofrecerte un nuevo trabajo o negocio.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño y el Dos de Oros

Estás ante la oportunidad de ganarte el premio mayor. Tu mejor día será el 13 de noviembre, que además coincide con la celebración de tu cumpleaños;

será un día de doble suerte rápida para cerrar contratos, arreglar papeles legales o migratorios y encontrar el amor.

Salud: Tu punto débil es la gastritis, la úlcera o la hernia hiatal ocasionada por guardar corajes. Controla tu carácter explosivo.

Tu punto débil es la gastritis, la úlcera o la hernia hiatal ocasionada por guardar corajes. Controla tu carácter explosivo. Consejo: Regálate un viaje de celebración por tu cumpleaños; ya no le pienses tanto para consentirte y gastar en ti.

Regálate un viaje de celebración por tu cumpleaños; ya no le pienses tanto para consentirte y gastar en ti. Números de la suerte: 05, 19 y 78.

05, 19 y 78. Colores: Verde y amarillo.

Verde y amarillo. Amor: Disfruta de una semana social con signos compatibles como Piscis, Cáncer y Leo. Recuerda enamorarte primero de ti mismo y moderar los celos.

Disfruta de una semana social con signos compatibles como Piscis, Cáncer y Leo. Recuerda enamorarte primero de ti mismo y moderar los celos. Recomendación: Acércate a la naturaleza (ve al mar o al campo) para recargar tus energías positivas y consolidar tu estabilidad económica.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Emperador y el Tres de Bastos

Gente de poder e influyente se acercará a ti para abrirte nuevos caminos profesionales. Cuídate de las envidias y el mal de ojo; recuerda ser discreto y no platicar todos tus planes personales. Tu mejor día será el 10 de noviembre.

Salud: Cuidado con la grasa visceral y el abdomen inflamado por energías negativas o mala alimentación. Toma líquidos, muévete más y haz ejercicio.

Cuidado con la grasa visceral y el abdomen inflamado por energías negativas o mala alimentación. Toma líquidos, muévete más y haz ejercicio. Consejo: Organiza tu tiempo y prepárate para un viaje de cumpleaños en diciembre. No regreses con amores del pasado que solo buscan perjudicarte.

Organiza tu tiempo y prepárate para un viaje de cumpleaños en diciembre. No regreses con amores del pasado que solo buscan perjudicarte. Números de la suerte: 01, 29 y 76.

01, 29 y 76. Colores: Rojo y negro.

Rojo y negro. Amor: Leo, Capricornio y Géminis serán tus signos más compatibles para experimentar un amor verdadero y constructivo.

Leo, Capricornio y Géminis serán tus signos más compatibles para experimentar un amor verdadero y constructivo. Recomendación: Lleva contigo un escapulario del Arcángel Miguel o un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo para protegerte de cualquier mal de ojo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mundo y el As de Bastos

La determinación y el crecimiento guían tu camino. Debes tener muy en claro tus metas futuras para dejar de sobrepensar todo al mismo tiempo. Tu mejor día será el 11 de noviembre (portal energético), ideal para consolidar negocios, recibir dinero extra y recuperar la tranquilidad mental.

Salud: La ansiedad, el insomnio y el exceso de pensamientos dominan tus puntos débiles. Prende una veladora blanca este 11-11 y pide por tu sanación integral.

La ansiedad, el insomnio y el exceso de pensamientos dominan tus puntos débiles. Prende una veladora blanca este 11-11 y pide por tu sanación integral. Consejo: No confíes demasiado tan rápido en personas que acabas de conocer. Mantén tu vida privada en reserva para evitar que las envidias dañen tus proyectos.

No confíes demasiado tan rápido en personas que acabas de conocer. Mantén tu vida privada en reserva para evitar que las envidias dañen tus proyectos. Números de la suerte: 17, 30 y 51.

17, 30 y 51. Colores: Naranja y rojo.

Naranja y rojo. Amor: Escorpión, Virgo y Tauro se perfilan como tus mejores opciones románticas. Un amor del pasado podría buscarte solo para reclamar o ajustar cuentas; mantén tu distancia.

Escorpión, Virgo y Tauro se perfilan como tus mejores opciones románticas. Un amor del pasado podría buscarte solo para reclamar o ajustar cuentas; mantén tu distancia. Recomendación: Escucha siempre los consejos sabios de tus padres, quienes son los que verdaderamente desean tu bienestar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Templanza y la Reina de Oros

"Calma, que todo pasa." No te aceleres ni caigas en provocaciones ni chismes. Tu mejor día será el 12 de noviembre, cuando recibirás un mensaje o correo clave para una nueva contratación laboral que elevará tus ingresos.

Salud: Cuidado con las caídas y los dolores en la columna baja; evita cargar objetos demasiado pesados o exigirte de más en el gimnasio.

Cuidado con las caídas y los dolores en la columna baja; evita cargar objetos demasiado pesados o exigirte de más en el gimnasio. Consejo: Vende lo que ya no utilices, recupera efectivo y asegúrate de ahorrar en el banco. Manifiesta todos los días aquello que te hace feliz.

Vende lo que ya no utilices, recupera efectivo y asegúrate de ahorrar en el banco. Manifiesta todos los días aquello que te hace feliz. Números de la suerte: 12, 16 y 43.

12, 16 y 43. Colores: Verde y azul.

Verde y azul. Amor: Si estás soltero, busca personas libres y positivas (Leo, Libra o Géminis). Si estás en pareja, se vislumbra un posible embarazo en puerta.

Si estás soltero, busca personas libres y positivas (Leo, Libra o Géminis). Si estás en pareja, se vislumbra un posible embarazo en puerta. Recomendación: Las cartas españolas (Siete de Oros y Cinco de Espadas) indican que, aunque puedas sentirte un poco pensativo, la abundancia y la riqueza llegarán a tu vida si mantienes el enfoque en el ahorro.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Estrella y la Reina de Copas

Una mujer influyente e importante se acercará para ofrecerte un proyecto, trabajo o estabilidad económica con conexiones en el extranjero o en el sector público. Tu mejor día será el 10 de noviembre, jornada para prender una veladora blanca y renovar tus energías.