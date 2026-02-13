Horóscopo de hoy 13 de febrero del 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, viernes 13 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 13 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio, aunque no te salga tan natural. Vas a sentir que todo se acelera, pero la clave está en elegir bien tus batallas. En lo laboral, puede aparecer una propuesta interesante si sabés escuchar. En el amor, menos impulsividad y más empatía. No todo se resuelve a los gritos: a veces una charla sincera alcanza.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Estás en un momento de claridad mental. El 13 te encuentra con ganas de ordenar tu economía o tomar una decisión financiera importante. Buen día para proyectar a largo plazo. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una confesión. Abrite a lo inesperado, sin perder tu eje.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación va a ser tu fuerte, pero cuidado con decir de más. Puede surgir un malentendido si no medís el tono. En el trabajo, una idea creativa tuya puede destacarse. En el amor, si estás en pareja, es momento de renovar el entusiasmo; si estás soltero, hay chances de conexión virtual o inesperada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad va a estar a flor de piel. Es un día ideal para conectar con tu intuición y escuchar lo que realmente necesitás. En lo familiar puede haber una conversación pendiente que por fin se dé. En lo laboral, evitá engancharte con conflictos ajenos. Tu energía vale oro.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Vas a sentir ganas de brillar y de mostrar lo que sabés hacer. Excelente jornada para entrevistas, presentaciones o redes sociales. En el amor, el magnetismo está fuerte, pero no fuerces situaciones. Si algo fluye, es por ahí. Si no, soltá.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para organizar pendientes y poner en orden temas prácticos. Puede aparecer una responsabilidad extra en el trabajo, pero vas a saber resolverla con eficiencia. En lo emocional, tratá de no exigirte tanto. Permitite un rato de disfrute sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones van a ser el foco del día. Puede haber definiciones importantes, tanto en pareja como en sociedades laborales. La clave está en encontrar equilibrio sin dejar de defender lo que querés. Buen momento para decisiones estéticas o cambios de imagen.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad a pleno. Vas a sentir que algo interno se está transformando. Es un día potente para cerrar ciclos, soltar resentimientos o animarte a una conversación profunda. En lo laboral, mantené bajo perfil y observá. No todo se dice hoy.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de movimiento y expansión. Puede aparecer una propuesta vinculada a viajes, estudios o nuevos proyectos. Es un buen día para planificar el futuro. En el amor, tratá de no esquivar conversaciones incómodas: lo que evitás hoy vuelve mañana.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El foco está en lo profesional. Puede haber reconocimiento o una charla clave con alguien de autoridad. Aprovechá tu disciplina natural, pero también animate a mostrar tu costado más humano. En lo afectivo, alguien espera una señal tuya.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día para pensar diferente. Vas a tener una idea innovadora que puede marcar un antes y un después. En lo social, conexiones interesantes. En el amor, necesitás libertad, pero sin desaparecer emocionalmente. Encontrá el punto medio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La energía del día te invita a introspectar. Puede haber revelaciones importantes en sueños o intuiciones fuertes. Buen momento para actividades artísticas o espirituales. En lo económico, evitá gastos impulsivos. En el amor, conexión profunda si te animás a mostrar tu vulnerabilidad.