Máxima Zorreguieta elevó su look con un sutil detalle que evidencia su amor por la naturaleza

Máxima Zorreguieta continúa con su agenda institucional y como siempre lo hace con estilo. En esta nueva aparición pública, la monarca apostó por un atuendo sofisticado en un particular tono y con accesorios claves que ayudaron a potenciarlo. Así como en otras ocasiones, demostró su amor por la naturaleza y los animales.

El look "green chic" de Máxima Zorreguieta que se llevó todos los halagos

En el marco de la apertura del Año Internacional del Voluntario en Utrecht, la reina Máxima Zorreguieta volvió a combinar elegancia, personalidad y mensajes sutiles en su vestimenta. Cercana y sonriente, la reina de los Países Bajos escuchó atentamente a distintos voluntarios que le compartieron sus experiencias y el impacto de su labor en la sociedad.

En las imágenes que le tomaron se la puede ver escuchando atenta cada relato y con una sonrisa de orgullo en su rostro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look que eligió para esta ocasión. Si bien se trató de encuentro relajado y cálido, Máxima Zorreguieta no resignó su extravagante estética y apostó por un diseño original.

Se trata de un vestido monocromático en verde oliva, un tono que no solo le sienta a la perfección sino que además remite directamente a la naturaleza. Esta prenda de cuello redondo, silueta estructurada y mangas abullonadas se destacó por su tonalidad y minimalismo. Por esta razón, los accesorios que llevó la monarca tomaron protagonismo.

El accesorio temático que eligió Máxima Zorreguieta

Como es habitual en ella, optó por un tocado para acompañar la pieza. En la foto que compartió la cuenta oficial de la Casa Real de Holanda, se la puede ver luciendo un amplio sombrero gris de ala grande que aportó dramatismo y un aire contemporáneo al conjunto. Además, agregó otro complemento significativo y el que fue clave para potenciar su outfit.

A la altura de su pecho, Máxima Zorreguieta llevó un delicado broche con forma de serpiente en colores dorado y verde. La pieza, discreta pero llamativa, evidenció su guiño hacia la fauna y su sensibilidad por el mundo natural. Aunque causó sorpresa en los usuarios de las redes, lo cierto es que este tipo de accesorios temáticos son un sello personal en ella.

La esposa del rey Guillermo Alejandro suele incorporar piezas simbólicas según el evento al que asiste. En este caso, en un encuentro que celebra el compromiso social y el trabajo comunitario, la elegida también puede leerse como un símbolo de equilibrio y conexión con el entorno. Para completar su look sumó un clutch gris estructurado y pendientes a tono, manteniendo una armonía cromática.

El resultado fue una imagen potente pero cercana. Asimismo, logró transmitir, una vez más, un mensaje más allá de las palabras, dejando que la moda también hablara por ella. De esta manera, Máxima Zorreguieta elevó su look con un sutil detalle que evidencia su amor por la naturaleza: broche de serpiente en tonos dorado y verde.