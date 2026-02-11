La llegada de Eugenia “China” Suárez a la Argentina estuvo enmarcada no solo en entregar a sus tres hijos con sus respectivos padres, sino en cumplir una serie de compromisos laborales. Entre ellos, realizó una campaña publicitaria para la marca de ropa interior de Ivana Figueira, donde fue blanco de críticas. Desde que oficializó su noviazgo con Mauro Icardi, la actriz enfrenta fuertes cuestionamientos a su imagen y, en consecuencia, las firmas que la contratan también se convirtieron en blanco de comentarios despiadados de los haters. Ante esto, la novia de Darío Cvitanich lanzó una tajante reacción en su cuenta personal de Instagram.

Ivana Figueiras defendió a la China Suárez

Tras la difusión del backstage de la China Suárez en sus redes donde mostraba algunas imágenes de la ropa interior de Ivana Figueira, los haters de la protagonista de La Hija del Fuego no dudaron en criticar y lanzar comentarios ofensivos hacia ella, sino que también los cibernautas se dirigieron hacia la diseñadora.

Ivana Figueiras | Instagram

Entre estos agravios, hubo quienes apuntaron contra la estética de la actual novia del exjugador: "Para los que se preocupan por mis operaciones, quiero decirles que no tengo nada, no me rellené nada de la carita". Acto seguido, agregó: "Solamente un poquito de bótox de vez en cuando e hidratación en los labios. Y gracias a mis padres por la genética, besos. Ah, y no tomo sol desde los 23 años, dato".

En esta línea, respecto a quienes critican con dureza la contratación de la pareja de Mauro Icardi, fue contundente al revelar las estadísticas de las métricas de sus redes sociales donde dejó en claro el comportamiento de las mujeres que atacan a la artista comparándola con la de los hombres. "Mujeres, aprendamos un poco de ellos. El odio que emanan es fuerte, les va a hacer mal, en serio. Ojo con ir a las marchas del feminismo después", expresó.

Ivana Figueiras | Instagram

Los motivos por el que Ivana Figueiras eligió a la China Suárez

Ivana Figueiras no escapó a la consulta de los paparazis respecto a los motivos por los cuales decidió contratar a la China Suárez para promocionar su marca. Decidida y frontal, la empresaria reveló al ser abordada por A La Tarde (América TV) que consistió en una cuestión de marketing. "La elegí porque hice fotos con ella hace tres temporadas y laburamos súper bien", señaló la modelo.

En esta línea, expuso: "Sabía que ponerla en las fotos de la marca iba a traer polémica, pero la puse hace tres años, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón… ¿Por qué no lo voy a volver a hacer? No hacerlo por este tema sería encasillarla en un lugar". Finalmente, añadió: "Por suerte no soy prejuiciosa ni una persona que se influencia por lo que dicen las redes. Si uno tuviera que guiarse por eso creo que nadie podría hacer nada. La gente habla con demasiada libertad".

Cabe destacar que, Ivana Figueiras fue señalada como la tercera en discordia entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanitch, situación que la llevó a ser comparada con la China Suárez. En la web, los mensajes hirientes no cesaron y los usuarios siguieron apuntando a la similitud de sus acciones con hombres que conocieron cuando estaban en pareja y cuando mantenían un contacto estrecho con sus exesposas.

NB