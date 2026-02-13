Filtraron la primera foto de Luciano Castro internado y estalló la polémica

Luciano Castro está en el centro de las polémicas, luego de que se diera a conocer que decidió internarse en Buenos Aires. Según contaron algunos periodistas, el actor habría sufrido mucho la mediatización de su separación con Griselda Siciliani, además de otros conflictos que le surgieron alrededor. Fue por eso que tomó la determinación de mejorar, lejos de las redes sociales y la televisión. Sin embargo, filtraron una foto que muestra cómo se encuentra en el centro, y estalló la polémica.

La primera foto de Luciano Castro internado: estalló la polémica

Estafas millonarias, infidelidades a la luz y una dura separación mediática. Luciano Castro fue protagonista de todas estas noticias, solo en enero y febrero del 2026. La exposición terminó llevándolo a que decidiera internarse para mejorar. Según dieron a conocer en LAM (América), esta decisión la había tomado en conversaciones con Griselda Siciliani, y asegurándose que Sabrina Rojas cuidaría de sus dos hijos. Finalmente, tomó la determinación de alejarse de todo y cuidar su salud.

Sin embargo, sus compañeros de clínica habrían roto esta búsqueda del actor. En el Instagram oficial de LAM, compartieron una postal en la que Castro aparecía entrenando junto a otros dos hombres, y estalló la polémica. "Esta foto fue subida ayer por uno de sus compañeros", escribieron. De esta manera, expusieron que la misma provocó conflicto dentro del centro, ya que Luciano había pedido estar tranquilo. "Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados, porque se armó tremendo conflicto", determinaron, lo que habría provocado un escándalo dentro del lugar. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar su opinión al respecto y hacer estallar la polémica de la filtración.

Ángel de Brito reveló los detalles de la internación de Luciano Castro

La internación de Luciano Castro se mantuvo con hermetismo por parte del actor, quien prefirió alejarse de los medios de comunicación. Sin embargo, la filtración de la foto de él en la clínica generó polémica y muchas dudas entre los usuarios. Fue así que Ángel de Brito investigó al respecto y, a través de su cuenta de X, reveló que se encontraba en el CETRAQ, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las adicciones.

Los medios de comunicación y las redes sociales no dudan en dejar sus comentarios y opiniones, al mismo tiempo que esperan un comentario del actor al respecto. En La mañana con Moria (eltrece), Moria Casán mantuvo contacto directo con Luciano Castro, quien le habría asegurado: “No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien”. Esto dejó en claro que fue por voluntad propia, y que busca alejarse de las polémicas.

A.E