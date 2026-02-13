Emilia Mernes deslumbró en New York con su look elegante estilo otoñal para el Fashion Week

Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas más observadas por las redes sociales y los expertos fashionista. Desde el principio de su carrera, demostró una fascinación por las grandes esferas de la moda, encontrando looks que se adapten a su originalidad y sensualidad, pero ideales para presentarse en los eventos como el Fashion Week de Nueva York. Fue así que, en los últimos días, fue invitada a una pasarela de una exclusiva marca de ropa. La artista llegó con un look elegante de estilo otoñal, con el que generó furor y tendencia para la próxima temporada.

Emilia Mernes no dudó en tomarse unos días de vacaciones, y vivir un viaje increíble en la gran ciudad de Nueva York, de la mano de su novio, Duki. Con algunos posteos, mostró las largas caminatas y el increíble menú que pudieron disfrutar. Sin embargo, su rol como influencia en la moda la llamó para que participe del Fashion Week del imponente lugar estadounidense, y ella volvió a causas furor al darle la bienvenida a la época del otoño con un look que se robó los flashes.

En sus historias de Instagram, compartió el video de su llegada a una pasarela exclusiva, y donde posó para las cámaras de la prensa. Así lució unas botas de caña alta, y con textura de cuero, color marrón claro, que hacía destacar a su pollera voluptuosa total white. Sin embargo, la prenda clave del look fue una campera comfy, color mostaza, con el que dejo su amor por la ropa urbana, incluso al momento de armar looks elegantes. Finalmente, cerró con unos elegantes guantes en composé con su mini bag, y que terminó de cerrar el estilo que será el favorito de la próxima temporada.

La polémica que surgió entre Emilia Mernes y María Becerra

A pesar de su participación en pasarelas y su viaje romántico, Emilia Mernes protagonizó una polémica en los últimos días. Los usuarios notaron que María Becerra había dejado de seguir a la cantante, y muchos lo unieron con los rumores de peleas que las acompañan desde hace varios años. En este sentido, se hizo viral una entrevista a Tini Stoessel, donde muchos apuntaron que ella admitió haberse dejado de hablar con Emilia, en el proceso de encontrarse y unirse más a María. Este escándalo explotó e hizo que el debate mediático encerrara a las tres mujeres, apuntando entre ellas por diversas actitudes.

Sin embargo, Emilia Mernes no se pronunció al respecto y siguió disfrutando de su estadía en Estados Unidos. Por el contrario, fue protagonista de una pasarela exclusiva, cuando llegó con un look elegante y de estilo otoñal, para marcar el fin del verano y el comienzo de una nueva temporada en la moda. Con su fusión de fashionismo y urbano, dejó en claro los colores favoritos y causó furor entre los expertos de la moda.

