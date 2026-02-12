El sentido mensaje de Juliana Awada por el cumpleaños de su hija Valentina: la inédita imagen que mostró

Juliana Awada se muestra cada vez más activa en su red social, donde cuenta con una comunidad de dos millones de personas. En esta ocasión, la empresaria textil, que se encuentra separada de Mauricio Macri, compartió una publicación muy especial dedicada a su primera hija, Valentina Barbier, por su cumpleaños.

Juliana Awada sorprendió a su hija Valentina con emotivas palabras

Este jueves 12 de febrero es una fecha muy importante para Juliana Awada ya que su hija Valentina, fruto de su relación pasada con el empresario Bruno Barbier, cumple 23 años. Para homenajearla en su día, la ex primera dama lo hizo de la manera más emotiva. Mediante su cuenta de Instagram, subió una foto inédita junto a ella y escribió un mensaje cargado de amor y orgullo.

“Felices 23 años mi amor. Te amo con toda mi alma”, escribió Juliana Awada junto a un corazón blanco y etiquetando a la joven. Fiel a su estilo cálido y familiar, eligió palabras simples pero profundamente significativas para expresar lo que siente por su primogénita. El saludo estuvo acompañado por una imagen que se tomaron durante uno de los viajes que suelen hacer para reforzar su vínculo y compartir tiempo juntas.

Juliana Awada

Playa y looks glamorosos: así es la foto que Juliana Awada eligió para saludar a su hija por su cumpleaños

En la imagen que subió Juliana Awada a sus historias de Instagram se las puede ver caminando juntas sobre la arena, descalzas y abrazadas, en un paisaje de mar abierto y cielo nublado que aporta un clima soñado a la escena. Ambas lucen looks etéreos en tonos neutros y con detalles glamorosos. La empresaria textil lleva un vestido largo en color blanco, de tela liviana y escote profundo. El mismo posee un estilo griego que lo hace aún más llamativo. La joven, por su parte, optó por un conjunto en beige compuesto por un top tejido al crochet de estética artesanal y una falda larga al tono, también de caída fluida y con volados en el ruedo.

Juliana Awada y Valentina Barbier

Madre e hija posan de forma casual y con el cabello suelto y movido por la brisa marina. Asimismo, se muestran relajadas y transmitiendo complicidad y cercanía. Sin dudas, esta imagen deja en claro la maravillosa relación que las une y lo mucho que disfrutan de viajar juntas. Cabe recordar que, pese a mencionarla en el posteo, Valentina Barbier opta por mantener un perfil bajo. De hecho, su red social es privada y se mantiene alejada del foco mediático.

Su lugar de residencia actualmente se encuentra en Europa. Allí, cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Zúrich y se permite llevar una vida discreta sin ser reconocida. Sin embargo, en algunas ocasiones decide acompañar a su madre a las capitales europeas para participar de eventos fashionistas ya que comparten la misma pasión por la moda y las tendencias.

Juliana Awada.

De esta manera, el sentido mensaje de Juliana Awada por el cumpleaños número 23 de su hija Valentina Barbier recibió una lluvia de "likes" por parte de sus millones de seguidores. El mismo estuvo acompañado por una inédita imagen de un viaje a la playa que realizaron juntas, la cual mostró su vínculo cómplice y lo unidas que son.