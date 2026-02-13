Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto: la primera foto

Por la noche del jueves 12 de febrero, nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto. La actriz había mostrado en redes sociales diversas imágenes despidiendo a su panza, tras alcanzar las 40 semanas de gestación, finalmente compartió con sus miles de seguidores la feliz noticia.

Juana Repetto anunció el nacimiento de su hijo

En septiembre pasado, Juana Repetto decidió confirmar los rumores: esperaba su segundo hijo. La gran sorpresa de la llegada del nuevo integrante de su familia también lo fue para ella ya que se había separado poco tiempo atrás de Sebastián Graviotto. Sin embargo, la expareja había tenido un reencuentro y tiempo después se enteraron de la feliz noticia.

No obstante, la actriz dejó en claro que la espera de su segundo hijo junto a Sebastián no significaba una vuelta de la pareja. Posteriormente, durante la gestación, reafirmó esta decisión, aunque afirmó la buena relación con el padre de sus hijos, quien se encuentra trabajando en el exterior.

Por este motivo, Juana Repetto le contó a sus seguidores que al momento del nacimiento de su bebé estaría acompañada por su madre, Reina Reech. Mientras, sus otros dos hijos quedarían bajo el cuidado de su abuela y tia paterna, y así fue como sucedió.

Poco antes de que termine el 11 de febrero, Juana Repetto compartió en redes sociales la feliz noticia de la llegada de su tercer hijo, Timoneo. "Hoy es jueves y se festeja", escribió la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech. Y además, le agradeció a su comunidad por haber compartido los momentos de este embarazo.

Sus palabras fueron acompañadas por una imgen en la que se la puede ver a ella y a su bebé apoyado sobre su pecho, aunque cuidó de mostrarlo en su totalidad. Previamente a la publicación, el periodista Guille Barrios habia compartido la noticia y brindó detalles que, por el momento, no hizo la flamante madre. "Nació Timoteo. El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2,9 k. Mamá y bebé están divinos me cuentan. Felicidades", señaló en X.

Por su parte, Sebastián Graviotto también dedicó una publicación en Instagram ante este especial momento. El joven compartió un video en el que se puede ver la nieve caer y lo acompañó con una sentida canción, Beautiful Boy de John Lennon, en una clara dedicatoria para Timoteo. Por el momento, Juana Repetto no realizó más declaraciones al respecto.