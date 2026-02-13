Wanda Nara y Mauro Icardi no llegaron a un acuerdo de divorcio: cuáles fueron los pedidos

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen su disputa en la Justicia italiana por su escandaloso divorcio. En esta oportunidad, la expareja tuvo otra audiencia para llegar a un acuerdo económico pero, finalmente, el trámite volvió a postergarse. La nueva fecha sería en marzo y la propia conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) brindó detalles.

Sigue la disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi se trasladó a la Justicia italiana cuando el futbolista decidió comenzar allí los trámites de divorcio, el cual le pondría un punto final a su relación con la conductora y madre de sus hijas, Francesca e Isabella. El pasado jueves 12 de febrero se llevó adelante en Milán una nueva audiencia por este tema, aunque ninguno de los dos estuvo presente en el lugar. Finalmente, no hubo entendimiento económico entre ellos.

Fue la propia Wanda Nara quien confirmó la noticia y explicó a Laura Ubal que la decisión de la jueza italiana la favorece a ella y complica Mauro Icardi, motivo por el cual la separación legal todavía no se concretó. “La jueza italiana le exige a Icardi que me pague 2 millones por el divorcio y él se negó”, contó la conductora en el ciclo La Linterna (Bondi live). De acuerdo a su versión, en Italia quien inicia el trámite debe abonar una suma inicial que se calcula en función de sus ingresos y patrimonio.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Además, la empresaria cosmética remarcó que el delantero pretendía mantener una sociedad en todos los bienes, algo que la magistrada rechazó. “Él quiere que seamos socios en todo y la jueza le dijo que yo no tengo obligaciones de serlo", manifestó tajante ante esta posibilidad que plantea su expareja.

Además, para Wanda Nara la negativa de Mauro Icardi responde a una estrategia para estirar los tiempos judiciales. “Todo es para dilatar. Me tiene que pagar, por eso se retrasa. No hay manera de que salga el divorcio sin el pago”, agregó furiosa en diálogo con la panelista.

Cuándo será la próxima audiencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

En este contexto, se fijó una nueva audiencia para el 25 de marzo. Cabe recordar que el propio Icardi había manifestado mediante su cuenta de Instagram que durante ese mes se resolvería su divorcio de Wanda Nara y podría casarse con su actual pareja, la China Suárez.

Por otro lado, Yanina Latorre también aportó información sobre el conflicto patrimonial. Según detalló, en su momento se realizó una división de bienes en la que él le cedió todo con la intención de recomponer la relación. “Ahora quiere volver todo para atrás, pero la jueza le dijo que no se puede", reveló en su programa Sálvese quien pueda (América TV).

Finalmente, la presentadora relató que, si Mauro Icardi continúa negándose a abonar los 2 millones de euros, en la próxima audiencia podrían solicitar que, de manera provisoria, le pague 100 mil euros mensuales a Wanda Nara hasta alcanzar un acuerdo económico. En este sentido, aclaró: “Nada tiene que ver con la cuota alimentaria".

Luego, Yanina Latorre profundizó sobre la ley italiana: “Lo voy a explicar con mis palabras. En Italia es como la ley vieja nuestra, el culpable tiene que poner ‘tarasca’ o pagarle al otro hasta que se case o si queda soltero hasta que se muera”. Finalmente, expresó que Mauro Icardi la acusa de adultera por su affaire con Keita Baldé mientras que Wanda Nara hace lo mismo, pero por su romance con la China Suárez. “Ahora la Justicia tiene que decidir quién es el culpable y en base a eso se llegaría a un acuerdo”, continuó.

De esta manera, salió a la luz que Wanda Nara y Mauro Icardi no llegaron a un acuerdo de divorcio y la próxima audiencia se realizará el 25 de marzo. De acuerdo a la modelo, la magistratura italiana le exige al futbolista que abone 2 millones de euros por haber iniciado el trámite, mientras que él pretende conformar una sociedad con ella para conservar el manejo de los bienes.