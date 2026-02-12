La estrategia de Wanda Nara para evitar que Mauro Icardi y la China Suárez tengan un hijo

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que se difundiera un video del delantero del Galatasaray en el cumpleaños de uno de sus compañeros en Turquía. En las imágenes, que comenzaron a circular en redes, se lo vería muy cerca de otra mujer mientras la actriz se encontraba en la Argentina cumpliendo compromisos laborales.

La situación fue analizada en distintos programas de espectáculos, pero en DDM Guido Záffora fue más allá y habló de una supuesta estrategia de Wanda Nara para interferir en los planes a futuro de su exmarido con la actriz.

Así sería la “emboscada” de Wanda Nara a Mauro Icardi

“Es la gran emboscada de Wanda, ella siente que este plan surtió efecto. Ayer a la tarde estalló todo y hace referencia a esta fiesta, en la que está Mauro Icardi con sus compañeros del Galatasaray”, comenzó Guido Záffora. Luego agregó: “Hay un video de un supuesto Mauro Icardi besándose con una piba, mientras la China Suárez estaba presentando “En el barro” en Argentina. Esto le llega a la China Suárez, Icardi está tranquilo y ella le cree”.

Según Guido Záffora, el trasfondo del conflicto estaría vinculado a los planes sentimentales de Mauro Icardi: “Él quiere dar un paso con Eugenia, quiere casarse y tener hijos con la China. Esto habría llegado a los oídos de Wanda y por eso habría elucubrado esto”.

La reacción de Mauro Icardi ante el escándalo

Según lo relatado en DDM, la difusión del video habría generado malestar en el entorno de Mauro Icardi: “Esto es de último momento. Icardi llamó a Torreiro y Enzo García, compañeros, para que lo apoyen. Hubo una caza de brujas para ver quién fue el infiltrado en la fiesta”, detalló el panelista. Y cerró con una frase que volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena: “Esa persona que filtró tiene por amiga a Wanda Nara”.

Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre esta versión. Sin embargo, el triángulo mediático suma así un nuevo foco de tensión, esta vez en torno a los supuestos planes familiares de Mauro Icardi y la China Suárez.