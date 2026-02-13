Revelaron las reacciones de Sabrina Rojas y Griselda Siciliani tras la internación de Luciano Castro

Luciano Castro transita un complicado momento personal, por el que decidió internarse en una clínica. La información fue brindada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), el jueves 12 de febrero. Según contó el panelista, su separación de Griselda Siciliani y todo el escándalo mediático influyeron en su rutina partir y "empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido”.

El difícil momento de Luciano Castro: "Se autointernó"

La noticia de la internación de Luciano Castro sorprendió a sus seguidores y generó preocupación en el ambiente artístico. Según contaron personas de su entorno, el actor “no era el mismo este año” y atravesaba un momento personal complejo tras su ruptura con Griselda Siciliani, lo que lo llevó a tomar la decisión de pedir ayuda profesional.

El tema fue abordado en LAM, donde revelaron que a Luciano Castro le cuesta exponerse y que necesita contención. “Se esconde, le cuesta. Necesita terapia, necesita que lo acompañen y necesita compañía”, explicaron al aire, reflejando el delicado estado anímico que estaría atravesando el artista.

Luciano Castro

De acuerdo a su círculo íntimo, la internación no fue impulsiva, sino el resultado de varias charlas con personas de confianza que lo animaron a priorizar su salud. Fue en ese contexto que decidió dar el paso y comenzar un tratamiento. El periodista Pepe Ochoa, quien dio la primicia en el ciclo, agregó: “Se ‘autointernó’. Es un centro en donde te dan tratamientos terapéuticos grupales y te dan todas las herramientas para vos poder cambiar el momento en el que estás”.

Cómo reaccionaron Sabrina Rojas y Griselda Siciliani al saber que Luciano Castro ingresó a un centro médico

Uno de los datos que más llamó la atención fue que, al ingresar a la clínica, dejó como contacto a su expareja Griselda Siciliani. Siempre según lo contado en el programa, él mismo le habría anticipado a la actriz que se encontraba muy mal y que evaluaba seriamente internarse. Aunque no trascendió si ella decidió visitarlo, sí se supo que estuvo al tanto de la situación y que entre ellos persiste un vínculo de confianza, más allá de la separación.

Por otra parte, revelaron que Sabrina Rojas tenía previsto viajar a Mar del Plata junto Esperanza y Fausto, los hijos que tuvo con Luciano Castro, y que, justamente, el hecho de que los chicos quedaran con ella habría facilitado que el actor pudiera enfocarse en su tratamiento. Si bien no mantienen un diálogo fluido, personas cercanas a ellos aseguraron que en el último tiempo sí hubo contacto, incluso mediante algunas videollamadas.

Cuando fue consultada por la internación del padre de sus pequeños, la conductora respondió que no tenía demasiados detalles acerca de la situación, aunque reveló que había hablado con él unos días antes de tomar esta determinación. Además, en LAM informaron: “Me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”.

Por el momento, ni Griselda Siciliani ni Sabrina Rojas decidieron hablar al respecto y en sus redes sociales se mantienen alejadas del tema. La protagonista de Envidiosa se encuentra filmando la película Felicidades junto a Adrián Suar, bajo la dirección del español Álex de la Iglesia, mientras que la modelo vacaciona en la Costa con sus seres queridos.

De esta manera, revelaron las reacciones de Sabrina Rojas y Griselda Siciliani tras la internación de Luciano Castro, con quien se vieron envueltas en polémicas durante sus respectivas relaciones amorosas. Ambas optan por el silencio y el perfil bajo en medio de una situación difícil para su expareja.