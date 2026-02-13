El desesperante gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani en medio de su internacion

Luciano Castro fue protagonista de diversas polémicas, durante los últimos meses, tras darse a conocer la infidelidad y ruptura de Griselda Siciliani. Esto lo ubicó en el centro de comentarios y miradas mediáticas. Sin embargo, en los últimos días, se dio a conocer que el actor había decidido internarse, y generó preocupación en sus seguidores. Lejano a las redes sociales y los medios, muchos comenzaron a cuestionarse qué le había pasado realmente. Fue, en este contexto, en que tanto Castro como Siciliani volvieron a actuar como un equipo, y tuvieron un último gesto con el otro, antes de alejarse por completo.

El jueves 12 de febrero, en LAM (América), Pepe Ochoa habló con el círculo cercano de Luciano Castro, luego de que se diera a conocer que el actor había decidido internarse por voluntad propia. “No lo tengo chequeado, pero el tema de la internación, en su momento, Luciano le dijo a Griselda que él iba a tomar esta decisión por lo mal que estaba”, explicó el periodista. La actriz se habría involucrado para ayudarlo, como unos de los últimos gestos por su relación. De esta manera, el panelista explicó que Castro lo había hecho por sentirse mal y todos los golpes que recibió mediáticos, pero aclaró que no tenía nada que ver con adicciones o salud mental.

“Pude contactarme con amigos que me dijeron que este año Luciano no era Luciano. Se esconde, le cuesta. Necesita terapia, necesita que lo acompañen y necesita compañía”, contó Ochoa. Como segundo gesto que la expareja tuvo en conjunto, y para que Castro pudiera contactarse con su entorno, le pidió a Siciliani dejar su número de teléfono en caso de una emergencia, actitud que ella cumplió, demostrando que, a pesar de la dura separación, siguen trabajando en conjunto.

La actitud de Sabrina Rojas, tras la internación de Luciano Castro

Sabrina Rojas no estuvo ajena a la decisión de la internación. Según en LAM (América) pudieron descubrir, Luciano Castro estuvo tranquilo al momento de tomar la decisión, gracias a que sabía que su expareja cuidaría de sus dos hijos en la Costa. “Lo que sí tengo entendido es que con Sabrina comunicación tuvo con algunas videollamadas. Me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, analizaron en el vivo del programa.

De esta manera, muchos usuarios de las redes sociales opinaron que el rol que ambas mujeres cumplieron en la decisión de Luciano Castro fue clave para que él se sintiera acompañado y seguro de tomar la decisión de internarse. Por el momento, aseguraron que se mantendrá el silencio del lado del actor, y dejaron en claro la intensión de él de alejarse de lo mediático por un tiempo indefinido.

