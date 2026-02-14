Horóscopo de hoy 14 de febrero del 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, sábado 14 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 14 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día intenso, Aries. Estás más frontal que nunca y eso puede jugar a favor o en contra. Si estás en pareja, bajá un cambio antes de discutir por pavadas. Si estás soltero/a, hay química con alguien que no esperabas. La clave: no querer ganar siempre.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El amor te encuentra más sensible de lo habitual. Vas a necesitar demostraciones concretas, no solo palabras lindas. Buen momento para planear algo íntimo y especial. Si estás conociendo a alguien, se consolida el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás encantador/a y con el speech afilado. Ideal para citas, confesiones o mensajes que venías pateando. Eso sí: no juegues a la ambigüedad si sentís algo real. Se viene charla importante que aclara el panorama.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La energía del día te pega directo al corazón. Podés estar más nostálgico/a, pero también más conectado/a con lo que sentís. Si hay algo pendiente del pasado, hoy se resuelve. Buen día para gestos sinceros.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Protagonismo asegurado. Te buscan, te halagan y vos brillás. En pareja, necesitás sentirte valorado/a. Si estás solo/a, hay altas chances de flechazo. Eso sí: no exageres una situación solo para llamar la atención.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Menos análisis y más emoción, Virgo. El 14 te invita a soltar el control y animarte a expresar lo que te pasa. Si estás en pareja, organizás algo perfecto. Si estás solo/a, alguien te sorprende con algo simple pero significativo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu día. El romanticismo está a full y podés vivir momentos muy dulces. Ideal para reconciliaciones y declaraciones. Si venías dudando, hoy el corazón te da la respuesta que la mente no podía encontrar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad nivel mil. Atracción, magnetismo y pasión. Puede haber escenas fuertes, pero también encuentros inolvidables. Si estás en pareja, cuidado con los celos. Si estás solo/a, alguien te mueve el piso.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Más profundo/a de lo habitual. No es un día superficial para vos. Podés tener una charla reveladora que cambia la dinámica de un vínculo. Buen momento para definir qué querés y qué no.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta bajar la guardia, pero el clima del día te ablanda. Si estás en pareja, mostrás un costado más vulnerable. Si estás solo/a, aparece alguien que te genera confianza. No todo es trabajo, Capri.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día ideal para hacer algo diferente: una cita original, un plan improvisado o una declaración inesperada. Necesitás sentir libertad dentro del vínculo. Si alguien intenta presionarte, te alejás.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Súper conectado/a con la energía romántica del 14. Estás soñador/a, creativo/a y muy perceptivo/a. Ideal para encuentros mágicos. Si estás en pareja, se renueva la chispa. Si estás solo/a, puede aparecer alguien muy afín.