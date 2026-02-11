Wanda Nara confirmó que tiene las pruebas de la infidelidad de Mauro Icardi a la China Suárez

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En medio de su enfrentamiento mediático y judicial, la conductora de MasterChef Celebrity aseguró que el futbolista le envió mensajes privados mientras se encontraba en una fiesta en Turquía, y dejó entrever que esas conversaciones comprometerían su relación actual con la China Suárez.

Fiel a su estilo enigmático, Wanda Nara comenzó con una frase que encendió las redes: “Los niños y los borrachos no mienten”. Minutos después, redobló la apuesta y fue más directa: “¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer”.

Los mensajes que comprometerían a Icardi

Según trascendió al aire de Sálvese quien pueda, Wanda Nara habría detallado que el delantero del Galatasaray comenzó a escribirle durante la madrugada, luego de salir de una fiesta. Yanina Latorre reveló que intercambió mensajes con la empresaria, quien le contó: “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta. Estaba en su camioneta solo y me quería llamar por cámara”.

Mensaje de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

De acuerdo con esa versión, Wanda Nara se habría negado a la videollamada, pero él habría insistido. El dato no pasó inadvertido, sobre todo porque el futbolista se encuentra en Turquía cumpliendo compromisos deportivos, mientras que la China Suárez está en la Argentina junto a sus hijos y enfocada en su agenda laboral.

El dardo contra la China Suárez

En su descargo, Wanda Nara también lanzó fuertes indirectas contra la actriz, sin mencionarla explícitamente: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero”, escribió, en un mensaje que fue interpretado como una clara referencia al actual vínculo de su exmarido.

Mensaje de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

A modo de cierre, dejó una advertencia que refuerza el tono judicial del conflicto: “El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”. Con esa frase, Wanda Nara no solo insinuó que Icardi repetiría conductas del pasado, sino que dejó en claro que está dispuesta a utilizar las conversaciones como parte de la batalla legal que ambos mantienen.