Así es el lujoso edificio en Palermo Chico donde vive Marcelo Tinelli: con vistas panorámicas a la ciudad y al río, minimalista y atemporal

Marcelo Tinelli no eligió cualquier dirección para instalarse en la Ciudad de Buenos Aires. Su departamento está en pleno Palermo Chico, sobre el corredor más exclusivo de la avenida Figueroa Alcorta, un lugar que concentra algunas de las torres residenciales más cotizadas del mercado inmobiliario porteño.

En un contexto en el que los valores comenzaron a mostrar señales de recuperación durante 2025, la zona se consolida entre las más valorizadas. Si bien el metro cuadrado promedio en Palermo ronda los US$3387, en Palermo Chico y especialmente sobre Figueroa Alcorta esos números pueden duplicar —e incluso triplicar— la media, impulsados por el entorno verde, la cercanía con los bosques, el Rosedal, el Hipódromo y las vistas abiertas al Río de la Plata.

Un proyecto premium con lista de espera

Marcelo Tinelli vive en Le Parc Figueroa Alcorta, un emprendimiento desarrollado por Raghsa, la firma fundada en 1969 por Moisés Khafif y responsable de algunos de los proyectos residenciales y corporativos AAA más importantes del país.

El complejo donde está ubicado el nuevo hogar de Marcelo Tinelli, está compuesto por dos torres —Torre Alcorta, de 30 pisos, y Torre Cavia, de 45— que suman 126 departamentos distribuidos en casi 79.600 m². Los semipisos van de 200 a 310 m² y los pisos completos alcanzan los 410 m², todos con vistas panorámicas a la ciudad y al río.

En ese exclusivo complejo, Marcelo Tinelli compró dos departamentos y los unificó hasta alcanzar aproximadamente 530 m². El resultado es una propiedad con seis dormitorios, seis baños y sectores bien diferenciados para garantizar privacidad.

De un lado se ubican los ambientes del conductor y del otro los de sus hijos, con amplios espacios luminosos y grandes ventanales que ofrecen vistas abiertas a la ciudad. Entre los sectores más comentados se destaca un bar privado que funciona como punto de encuentro. Es así, como Marcelo Tinelli ha construido un lujoso y costo lugar para descansar junto a su familia.