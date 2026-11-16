Horóscopo de hoy 16 de noviembre 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

En el amor, vas a sentir la necesidad de hablar con claridad y dejar atrás algunas dudas. Si estás en pareja, una conversación pendiente puede ayudar a recuperar la complicidad. En el trabajo, se presenta una oportunidad para demostrar lo que valés, pero evitá querer resolver todo de golpe. En lo económico, conviene pensar dos veces antes de hacer una compra importante.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

En el amor, alguien puede sorprenderte con una actitud que no esperabas. Si estás soltero, no descartes una conexión que comience de manera casual. En el ámbito laboral, será un buen día para organizar proyectos y poner en orden cuestiones que venías dejando para después. En el dinero, priorizá la estabilidad y no te apures a tomar decisiones.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La jornada te encontrará con muchas ideas y ganas de hacer cosas diferentes. En el amor, una charla sincera puede acercarte a alguien que parecía distante. En el trabajo, prestá atención a los mensajes, llamados y propuestas que recibas: puede aparecer una oportunidad interesante. En las finanzas, evitá prestar dinero sin tener claras las condiciones.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

En el plano sentimental, será un día para conectar con tus emociones y expresar aquello que te cuesta poner en palabras. Si estás en pareja, necesitás más atención y demostraciones de cariño. En el trabajo, no te cargues con responsabilidades ajenas. En cuanto al dinero, una decisión que venís analizando podría empezar a encontrar su respuesta.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con Marte y Júpiter en tu signo, tendrás un impulso especial para avanzar, tomar decisiones y animarte a nuevos desafíos. En el amor, tu magnetismo estará en alza y podrías convertirte en el centro de atención. En el trabajo, es un buen momento para mostrar tus talentos y defender tus ideas. Eso sí: evitá que el entusiasmo te lleve a prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Este lunes te invita a bajar un cambio y dejar de controlar cada detalle. En el amor, intentá no analizar demasiado las actitudes de la otra persona. A veces, una demostración sencilla dice mucho más que una explicación. En el trabajo, tu capacidad para organizar y resolver problemas será valorada. En lo económico, es un buen día para revisar gastos y planificar.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Venus en tu signo favorece los encuentros, los acuerdos y las demostraciones de afecto. En el amor, podrías vivir un acercamiento especial o recibir una propuesta que te entusiasme. Si estás en pareja, será una buena jornada para recuperar espacios compartidos. En el trabajo, tu capacidad para negociar te ayudará a resolver diferencias. En el dinero, evitá gastar para complacer a los demás.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol y Mercurio en tu signo, tendrás una mayor claridad para expresar lo que pensás y tomar decisiones. En el amor, puede llegar una conversación que te permita entender mejor qué lugar ocupás en la vida de alguien. En el trabajo, confiá en tu intuición, pero acompañala con hechos concretos. En las finanzas, es momento de ordenar cuentas y pensar a largo plazo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Aunque todavía falta poco para que comience tu temporada, ya vas a sentir ganas de renovar energías y mirar hacia adelante. En el amor, una invitación inesperada puede alegrarte el día. Si estás en pareja, será importante compartir proyectos y no dar por sentado al otro. En el trabajo, una idea que parecía difícil puede encontrar el camino para concretarse. En el dinero, evitá los gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Este lunes será ideal para concentrarte en tus objetivos y avanzar sin distraerte con cuestiones menores. En el amor, alguien puede necesitar que bajes un poco las defensas y muestres tu lado más sensible. En el trabajo, una responsabilidad nueva podría abrirte puertas a futuro. En lo económico, mantené el orden y no tomes decisiones por presión de terceros.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Con la Luna transitando tu signo, tus emociones y necesidades van a ocupar un lugar central. En el amor, vas a querer más libertad, pero también mayor sinceridad. Si estás soltero, un encuentro o una conversación puede despertar tu curiosidad. En el trabajo, tus ideas originales pueden destacarse y abrir nuevas posibilidades. En el dinero, prestá atención a una propuesta que requiere análisis antes de aceptar.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Será una jornada para escuchar tus emociones y prestar atención a las señales que aparecen en tu entorno. En el amor, podrías descubrir que alguien siente más de lo que demuestra. En pareja, será importante evitar los silencios prolongados y expresar lo que te pasa. En el trabajo, no te dejes llevar por promesas poco claras. En las finanzas, organizá tus prioridades antes de asumir nuevos compromisos.