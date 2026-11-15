La historia de amor de Julieta Prandi y Guido Sardelli: los presentó un hermano, se conocieron a escondidas y lograron esquivar los rótulos

Julieta Prandi y Guido Sardelli vuelven a ocupar espacio en los portales de espectáculos a raíz de versiones recientes que instalan una nueva cercanía entre ambos. Este renovado interés mediático, impulsado en parte por el reciente fin de la relación de la modelo con Emanuel Ortega, invita a repasar los pormenores de aquel romance que duró aproximadamente seis meses durante 2019. Lejos de los convencionalismos habituales, la historia entre la conductora y el músico de Airbag estuvo marcada por un nexo familiar cotidiano, estrategias de bajo perfil para despistar a la prensa y una firme decisión de transitar el vínculo sin ponerle etiquetas formales que encorsetaran lo que sentían.

Julieta Prandi y su historia de amor del 2019 con Guido Sardelli

Julieta Prandi y Guido Sardelli: El nexo familiar y el primer acercamiento

Todo comenzó a gestarse dentro de un entorno vinculado a la música, un ámbito que siempre resultó cercano y atractivo para la modelo, quien ha mostrado debilidad por los hombres ligados a ese rubro artístico. Patricio Sardelli - hermano de Guigo, y junto con Gastón forman Airbag - ocupó un rol fundamental en esta trama inicial, ya que mantenía una relación de conocimiento y cercanía con el entorno de Julieta Prandi. A través de este lazo cotidiano y compartido, los caminos de Prandi y el guitarrista empezaron a cruzarse de manera orgánica en reuniones de amigos y charlas informales donde las melodías y los acordes funcionaban como el punto de partida perfecto.

Imagenes de Guido Sardelli y Julieta Prandi en 2019

Lejos de los grandes eventos sociales, las alfombras rojas o las presentaciones oficiales ante los cronistas de televisión, las primeras conversaciones fluyeron con una naturalidad absoluta. Ambos descubrieron que compartían afinidades, códigos de humor y sensaciones muy similares frente a la vida pública. Esa sintonía inmediata rompió el hielo y propició que la relación transitara con rapidez del plano netamente casual al terreno afectivo, sentando bases sólidas para lo que vendría después, aunque siempre cuidando cada paso dado frente al ojo público.

Julieta Prandi y Guido Sardelli: Las visitas a escondidas y la platea común

Para proteger el incipiente romance del asedio constante de los medios y evitar la guardia periodística en cada esquina, la pareja ideó una logística particular en sus primeras salidas públicas. Cuando Julieta quería acompañar a Guido y demostrarle su apoyo en los shows, implementaba una estrategia muy efectiva: en lugar de aceptar las invitaciones al sector VIP —el área reservada para famosos, familiares y allegados donde los fotógrafos suelen apuntar sus lentes—, optaba por comprar entradas y ubicarse en el sector general de la platea.

El romance entre Julieta Prandi y Guido Sardelli duró 6 meses

De este modo, la conductora lograba fundirse con el público masivo, pasar completamente desapercibida y disfrutar del recital sin levantar sospechas ni encender las alarmas de los curiosos. Esta inteligente precaución les otorgó el margen necesario para transitar los primeros meses de la relación con absoluta tranquilidad. Al resguardar la intimidad de los encuentros, lograron blindar el vínculo contra la exposición mediática prematura, permitiendo que el afecto creciera genuinamente lejos de la presión externa que suele condicionar a los famosos.

Julieta Prandi y Guido Sardelli: El rechazo a las etiquetas y las declaraciones clave

Durante el tiempo que compartieron como pareja, ni Julieta ni Guido sintieron la necesidad de encasillar lo que les pasaba bajo la estructura rígida de un noviazgo tradicional. Preferían dejar que las cosas fluyeran sin definiciones pomposas ni títulos que condicionaran su libertad. De hecho, en las escasas declaraciones públicas que brindó por aquel entonces, la modelo optó por hablar de un bienestar compartido y de una conexión sincera por encima de cualquier formalidad legal o mediática.

Tras la separación de Emanuel Ortega despues de un mes de la boda, surgieron rumores de regreso entre Julieta y Guido Sardelli

"Nos hacemos bien", supo expresar Julieta de manera sintética al referirse al guitarrista, naturalizando un vínculo que priorizaba el disfrute del presente, el compañerismo y la complicidad mutua por sobre las exigencias del qué dirán. Esa absoluta libertad para vincularse sin etiquetas marcó a fuego el pulso de una relación de medio año que, pese a los vaivenes temporales y los caminos personales que cada uno transitó después, dejó un recuerdo entrañable en la historia de la farándula argentina.

Hoy, con los nuevos vientos que soplan en la vida sentimental de Julieta Prandi, aquel romance de perfil bajo vuelve a cobrar vida en la memoria colectiva del espectáculo.