Quién es y a qué se dedica Daniel Awada, el hermano mayor de Juliana

Juliana Awada volvió a compartir un momento de intimidad familiar en sus historias de Instagram. Esta vez, la ocasión fue el cumpleaños de su hermano mayor, Daniel Awada, a quien le dedicó un mensaje cargado de afecto. Junto a una foto de ambos abrazados, con un paisaje de montañas y un lago de fondo, la ex Primera Dama escribió: “Feliz cumpleaños a mi hermano mayor, mi segundo papá. Gracias por estar siempre cerca”.

Conocido en su círculo íntimo como Kemel, Daniel es uno de los integrantes más importantes del clan Awada y una figura clave en el desarrollo de los negocios textiles de la familia. A diferencia de su hermana, que alcanzó una gran exposición pública, él construyó una trayectoria ligada al mundo empresarial y mantiene un perfil reservado en lo personal. Sin embargo, su nombre está estrechamente relacionado con algunas de las marcas más conocidas del rubro de la indumentaria.

El emotivo saludo de cumpleaños de Juliana Awada a su hermano Daniel

Quién es Daniel Awada y cómo comenzó su historia en el negocio familiar

Daniel es uno de los hijos de Abraham Awada y Elsa Esther Baker, conocida como Pomi. Su vínculo con la industria de la indumentaria comenzó desde muy joven: a los 18 años se incorporó a la empresa de sus padres, que por entonces era un emprendimiento familiar mucho más pequeño que el grupo empresarial que llegaría a ser con el tiempo.

En una entrevista con Fortuna, publicada en mayo de 2025, el empresario recordó aquellos primeros años y explicó que su recorrido comenzó en la marca Awada. “Yo arranqué en este negocio en Awada, a mis 18 años. Era una empresa chiquita, porque eran mis papás y nosotros trabajando”, contó.

Alejandro, Juliana y Daniel Awada

Con el crecimiento de la familia y la necesidad de encontrar nuevos caminos comerciales, "Kemel" comenzó a pensar en un proyecto propio. A principios de los años 90, cuando ya tenía cinco hijos, advirtió junto a Patricia Fraccione, su entonces pareja, una oportunidad dentro del mercado de indumentaria infantil. La experiencia cotidiana con sus chicos les permitió detectar que ese segmento todavía tenía espacio para propuestas nuevas.

Daniel Awada y la historia detrás de la creación de una de sus marcas más importantes

Así nació Cheeky, la marca que Daniel fundó junto a Patricia Fraccione en 1993. La decisión también respondió a una cuestión vinculada con la organización del negocio familiar. Según explicó en la entrevista, planteó que la marca Awada quedara en manos de sus padres y que cada una de las familias desarrollara un proyecto propio, para evitar que los retiros económicos de los distintos integrantes terminaran comprometiendo la continuidad de la empresa.

El comienzo de Cheeky estuvo marcado por una apuesta económica importante. Para abrir su primer local, Daniel y Patricia hipotecaron su casa familiar y consiguieron un crédito de 200.000 dólares. El espacio elegido fue un pequeño local de apenas 37 metros cuadrados en el shopping Alto Palermo. “Era caro estar en un shopping, pero había que estar”, recordó el empresario.

Alejandro, Leila, Juliana, Zoraida y Daniel Awada junto a su mamá, Pomi Baker

La estrategia dio resultado y la marca comenzó a expandirse rápidamente. En sus primeros años llegaron a abrir hasta diez locales por temporada y lograron posicionarse en los principales centros comerciales del país. También tuvieron presencia en mercados internacionales, con locales en Estados Unidos, México, España, Singapur y Holanda.

Una década después del nacimiento de Cheeky, Daniel Awada impulsó una segunda marca, Como Quieres, pensada para acompañar el crecimiento de los chicos que dejaban de usar indumentaria infantil y buscaban propuestas para adolescentes. El proyecto cumplió 20 años en 2025 y se convirtió en otra de las unidades de negocio de la compañía.

El nuevo desafío empresarial de Daniel junto a su hermana Juliana Awada

En 2024, el empresario reorganizó sus negocios bajo el nombre de Grupo Altatex, que integró Cheeky, Como Quieres y Awada, la firma que había creado su madre y que durante décadas estuvo ligada a la historia comercial de la familia. La incorporación tuvo también un componente afectivo, según explicó Daniel a Fortuna: se trataba de sumar al grupo la marca con la que había comenzado su propio recorrido empresarial.

En esa nueva etapa, Juliana Awada tuvo participación en el desarrollo de la imagen de la firma. “Hicimos una colección con mi hermana, Juliana, y le cambiamos la imagen a los locales”, contó el empresario al referirse a la renovación de la marca y a la búsqueda de acercarla a un público más joven.

Juliana y Daniel Awada se unieron para el relanzamiento de su marca

En mayo de 2025, Daniel también habló sobre la inversión de 10 millones de dólares que el grupo había destinado a un nuevo complejo industrial en General Pacheco, una apuesta que acompañó la celebración de los 30 años de Cheeky. En ese momento, la compañía contaba con 1.100 empleados y más de 70 talleres que trabajaban para sus marcas.

Aunque mantiene un perfil más reservado que su hermana, Daniel Awada ocupa un lugar central en la historia empresarial de la familia. Su recorrido comenzó en el pequeño emprendimiento de sus padres y creció hasta convertirse en uno de los referentes de un grupo con presencia en distintos segmentos de la indumentaria. En el plano personal, el mensaje de cumpleaños de Juliana dejó ver otra faceta de ese vínculo: la cercanía con el hermano mayor al que definió como su “segundo papá”.