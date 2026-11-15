Mariana Fabbiani se robó todas las miradas en el show de Martín Cirio con su look: minivestido, brillante y botas altas

El Estadio Tomás Adolfo Ducó albergó una noche con formato de mega evento que convocó a miles de fanáticos para presenciar el esperado show de Martín Cirio. Entre la multitud de invitados especiales y la gran puesta en escena, la presencia de Mariana Fabbiani sobresalió de inmediato gracias a una cuidada elección de vestuario que desmarcó el estilo clásico hacia una propuesta urbana con guiños vanguardistas, compartiendo la alfombra y la noche con otras referentes del espectáculo como Luli Salazar y Nicole Neumann.

Mariana Fabbiani apostó por mini vestido metalizado con botas

Mariana Fabbiani: Un diseño metalizado de alto impacto

La locación elegida para el espectáculo aportó un clima particular, con tribunas colmadas y una energía vibrante que se sintió desde el primer minuto en cada rincón del estadio. En ese contexto imponente, Mariana Fabbiani apareció con un minivestido íntegramente confeccionado en malla brillante de efecto líquido que reflejaba las luces del escenario con cada movimiento. La prenda presentaba un cuello alto, una sisa marcada y una espalda completamente descubierta, un detalle que aportó sensualidad y modernidad sin perder la elegancia que caracteriza a la conductora en cada una de sus apariciones públicas.

El vestido de Mariana Fabbiani era cerrado adelante y con la espalda descubierta

El tejido de la pieza jugaba con los destratos de la iluminación nocturna del estadio, creando un efecto visual sumamente dinámico mientras recorría los pasillos internos rumbo al sector preferencial. La estructura del vestido acompañaba la silueta con absoluta precisión, logrando un equilibrio notable entre la audacia de los destellos metálicos y la sobriedad en el corte general de la prenda. Lejos de optar por un conjunto convencional de gala o un estilo casual de concierto, la elección apostó decididamente por la cultura clubbing de lujo, adaptada con sutileza a una noche masiva de entretenimiento donde también brillaron personalidades como Luli Salazar y Nicole Neumann con sus respectivas apuestas de moda.

El calzado disruptivo y la combinación de texturas por Mariana Fabbiani

Para completar la apuesta, la elección del calzado de Mariana Fabbiani. En lugar de optar por sandalias delicadas o zapatos de taco aguja tradicionales, la conductora incorporó unas botas altas de caña larga en color negro, confeccionadas en cuero flexible y con terminación de taco ancho. Este contraste absoluto entre el brillo plateado del minivestido y la rigidez urbana del calzado generó una fusión interesante que sacó al look de los carriles esperados.

Como accesorios, eligió mantener una línea sumamente minimalista para no quitar protagonismo al vestido: lució una pulsera rígida plateada en su muñeca que hacía juego con la tonalidad de la prenda y un maquillaje enfocado en resaltar la mirada con un delineado sutil y labios en tonos nude. Su cabello, peinado con ondas naturales y flequillo al frente, aportó frescura y completó un estilismo donde cada elemento cumplió un rol preciso dentro de la armonía visual del conjunto.

Las claves de estilo de Mariana Fabbiani

Este impecable estilismo dejó en claro varias lecciones sumamente vigentes dentro del fascinante universo de la moda actual y de las tendencias urbanas. En primer lugar, confirmó que el uso de texturas metalizadas ya no se limita exclusivamente a las alfombras rojas o eventos de gala formales, sino que encuentra un espacio ideal en recitales y espectáculos masivos cuando se lo combina de manera acertada. La clave residió en equilibrar una prenda protagonista de alto voltaje visual con complementos de impronta rockera o urbana.

Mariana Fabbiani junto a Martín Cirio

Otra de las grandes lecciones estilísticas pasó por la incorporación de calzado pesado en temporada de transición, demostrando que las botas altas aportan carácter y restan sobriedad a los vestidos cortos festivos. Con esta aparición, durante el show de Martín Cirio, Mariana Fabbiani reafirmó su ojo experto para adaptar las tendencias globales a su propia identidad, demostrando que la comodidad y la sofisticación pueden convivir en un mismo outfit nocturno.