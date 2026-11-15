El motivo del profundo conflicto entre La China Suárez y la madre de Benjamín Vicuña: de la promesa al “mira lo que te hizo“

La China Suárez e Isabel Luco Morandé, la madre de Benjamín Vicuña, pasaron de aparecer juntas en una foto a quedar en el centro de un conflicto que la televisión argentina reconstruyó con versiones de periodistas de los dos países y de allegados. El quiebre llegó tras la separación de la pareja, en 2021, y el vínculo con la abuela paterna de Magnolia y Amancio volvió a discutirse en los enfrentamientos posteriores de los ex.

China Suárez y la madre de Benjamín Vicuña: de la propuesta en Chile a la casa de Pilar

En noviembre de 2017, cuando esperaba a su primera hija con Benjamín Vicuña, la China Suárez publicó en Instagram una postal junto a Isabel Luco Morandé y escribió: "Cuando tenes la suegra más potra y buena de todas". Días antes había contado que el actor le propuso casamiento en un campo de Chile, durante una estadía con los parientes de él, que sabían lo que estaba por pasar.

​Benjamín Vicuña, de chico, junto a su madre en una cabalgata.

En 2021, el intérprete compró una propiedad en el barrio Chacras de Murray y la puso a nombre de su pareja poco antes de la ruptura. Según fuentes vinculadas a su familia citadas por el portal de Laura Ubfal, tuvo que vender acciones para pagar esa vivienda, y alrededor de un mes después, la actriz le habría dicho que ya no lo amaba. El 20 de agosto, él anunció la separación de manera pública

En noviembre de ese año, la periodista chilena Mariela Sotomayor sostuvo en Intrusos (América TV) que, según su olfato, el problema con la casa no era económico sino moral. A modo de hipótesis, planteó que la madre del actor le habría dicho a su hijo: "Es la mamá de tus hijos, pero mira lo que te hizo". En la misma entrevista aseguró que la ex Casi Ángeles no tenía la mejor relación con "la señora Isabel".

El 2 de diciembre, en A la tarde (América TV), Débora D'Amato ofreció otra lectura: más allá de la exposición pública, lo que más le molesta a la abuela de los chicos es que su hijo haya usado dinero familiar. En marzo de 2022, en ese mismo ciclo, Cora De Barbieri afirmó que la mujer había designado a tres representantes legales para que la expareja llegara a un acuerdo de separación de bienes.

​El actor chileno y su madre, abrazados en la calle.

La China Suárez e Isabel Luco Morandé: la llamada, las desmentidas y el viaje a Turquía

Cuando esas versiones crecieron, Isabel Luco Morandé llamó por teléfono a la China Suárez, según contó días después Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece): le pidió que le creyera y le aseguró que no pondría trabas ni daría órdenes que la perjudicaran a ella o a sus nietos. Un mes más tarde, un seguidor le preguntó a la actriz si se llevaba mal con su exsuegra, y ella respondió en Instagram: "Falso. La amo, siempre fue tan buena conmigo y mis hijxs".

El actor chileno también salió a desmentir el papel que le asignaban a su mamá. En diálogo con Teleshow, ese mismo mes, explicó que ella respeta el camino de cada uno de sus hijos, cuestionó la "caricatura" que se armó a su alrededor y remarcó que nunca le dio dinero ni le impuso decisiones.

​Isabel Luco Morandé con Magnolia y Amancio, en una historia que publicó Benjamín Vicuña.

La tensión reapareció en julio de 2025, cuando el padre revocó el permiso que habilitaba a Magnolia y Amancio a viajar a Turquía con su mamá y Mauro Icardi. El día 7, la ex Casi Ángeles publicó un extenso descargo en el que lo llamó, con ironía, "el papá del año".

En septiembre de ese año, mientras el letrado del intérprete sostenía que nunca les habían informado que los chicos empezaban el colegio en Estambul, D'Amato contó en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) que la abuela había llegado el 18 de ese mes para acompañar a su hijo, preocupada después de verlo durante unos días en Chile.

Entre la foto de 2017 y la frase "mira lo que te hizo", que una periodista chilena planteó como suposición, el vínculo entre La China Suárez e Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña, quedó atravesado por las tensiones y los diferentes conflictos.