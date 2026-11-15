Felipe Fort habló de su nacimiento: "Sé quién fue la mujer que me gestó, convivió con mi padre. No sé quién fue la donante del óvulo"

Felipe Fort habló de su nacimiento por subrogación de vientre en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae. El hijo de Ricardo Fort contó qué sabe de la mujer que lo gestó y también de la donante del óvulo, y repasó cómo vivió esa parte de su historia desde la infancia junto a su hermana melliza, Marta.

Su papá tuvo a los mellizos el 25 de febrero de 2004, cuando llegaron al mundo en Los Ángeles, Estados Unidos, a través de la gestación subrogada. En esa conversación, su hijo volvió sobre aquel origen, explicó cómo lo vivió en la infancia y también se refirió a un proyecto personal que lo une con aquella elección.

Felipe Fort y su nacimiento por subrogación de vientre en Los Ángeles

Felipe Fort aseguró que él y su melliza conocen desde siempre la forma en que llegaron al mundo y que para ellos fue algo natural. Recordó además que en su casa siempre fueron honestos sobre cómo ocurrió y que su papá le contó que quería tener la posibilidad de tener ese rol, que viajó a Estados Unidos, que alquiló un vientre y que pagó por un óvulo.

Ricardo Fort junto a Felipe y Marta, en una foto de archivo.

En la charla, el joven empresario recordó que tuvo que explicarles a sus compañeros y amigos que no tenía madre, pero no porque hubiera muerto. Cuando algunos le pedían perdón al escucharlo, les aclaraba que simplemente había nacido sin mamá. La pregunta todavía aparece cuando conoce gente de otros países, y su respuesta sigue siendo la misma.

La periodista le consultó si alguna vez había querido averiguar la identidad de las mujeres que participaron de su llegada. El modelo fue claro sobre lo que conoce y lo que ignora: “Sé quién fue la gestante; no sé quién fue la donante de óvulo y no sé si hay registro de eso en algún lado”.

Consultado sobre si alguna vez se había comunicado con la gestante, lo negó y sumó un dato sobre esa mujer: “No, no. Pero convivió con mi padre, entonces tengo imágenes y me han contado cosas, todo”. Ante el comentario de que su origen nunca fue un tema para los mellizos, coincidió.

Marta, Felipe y Ricardo Fort, en imágenes de distintas épocas.

En febrero de 2021, ya se había referido a la donante. Allí contó que existía una foto de ella, pero que hasta ese momento no había querido verla. Su hermana aseguró que no le interesaba conocer a ninguna de las dos mujeres, ya que, según dijo, no hace falta la genética para ser familia.

Felipe Fort y su deseo de ser padre soltero

Felipe Fort se imagina padre en cinco o seis años, y la opción que considera más firme es repetir el camino de su papá. “Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky. Es lo más probable”, sostuvo. Aclaró que lo haría con alguien si encuentra a la persona indicada, pero se puso un límite: los 27. Si a esa edad no está con nadie, lo haría solo. Sobre los motivos de esa elección, explicó que el Comandante no quería tener a una pareja a su lado porque deseaba que sus hijos fueran únicamente suyos.

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort.

La elección de su padre también recibió críticas que el joven dice haber visto. Según su mirada, quienes lo cuestionaron después hicieron lo mismo, aunque prefirió no dar nombres cuando se lo pidieron. Consultado sobre si le molestan los ataques que recibió Ricardo en vida, dijo que no y opinó que muchas de esas personas hoy "atraviesan una situación lamentable", algo que atribuye al "karma".

Tras la muerte del empresario, los mellizos quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez, su padrino, que murió en 2022. Marisa López, su niñera de la infancia, sigue presente en su día a día, y los dos hermanos la consideran una madre para ellos: explicaron que, cuando les pasa algo, es a ella a quien llama.

Felipe Fort cerró la entrevista hablando de sus futura descendencia, el tema que lo une con la historia de su nacimiento por subrogación de vientre. El hijo de Ricardo Fort aseguró que piensa en la paternidad desde siempre y que se imagina con sus herederos, como los que tuvo en su momento su padre.