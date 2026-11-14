De Antonela Roccuzzo y Valeria Mazza a Pampita y Susana Giménez: los vestidos de novia que dejaron huella en la moda

El vestido de novia es uno de los grandes protagonistas de cualquier casamiento y, cuando se trata de figuras famosas, suele despertar un interés especial. Las elecciones de diseño, los detalles de confección y los accesorios que acompañan cada look forman parte de las imágenes que quedan asociadas a uno de los días más importantes de sus vidas. En la Argentina, varias celebridades dejaron su marca con propuestas que reflejaron diferentes estilos y tendencias de la moda nupcial. Desde Antonela Roccuzzo, Valeria Mazza, Pampita y Susana Giménez hasta Florencia Bertotti, Luisana Lopilato, Wanda Nara, Rocío Pardo, Nicole Neumann, Candela Ruggeri, Cande Tinelli, Oriana Sabatini y Claudia Villafañe, sus vestidos permiten recorrer distintas épocas y formas de interpretar el diseño para dar el sí.

Pampita y Valeria Mazza: dos vestidos de novia con estilos diferentes

Entre los looks que se destacaron por sus diseños se encuentra el de Pampita, quien apostó por un vestido blanco de silueta strapless y una falda de gran volumen. La pieza tenía un escote pronunciado en forma de V y un corset ajustado que se ceñía a la cintura. Desde allí, la falda se desplegaba con múltiples capas de tul y organza hasta formar una amplia cola. Los pliegues y las superposiciones de las telas aportaban movimiento y textura al diseño. Como complemento, llevó un largo velo de tul translúcido, sujeto por una delicada tiara plateada, que caía por detrás del vestido y se extendía sobre la falda.

Pampita y Valeria Mazza

Por su parte, Valeria Mazza eligió una propuesta de líneas clásicas y silueta delicada. Su vestido tenía un escote redondo y amplio, acompañado por breteles finos con bordados y aplicaciones florales. El cuerpo, ajustado a la cintura, estaba trabajado con pequeños detalles de encaje y pedrería que se extendían sobre una falda de caída recta y ligeramente acampanada. Uno de los detalles distintivos eran las transparencias sutiles en los laterales del corset. Completó el look con un velo largo de tul sujeto a una tiara plateada con detalles ornamentales y un ramo de flores blancas de tallos largos, acompañado por cintas del mismo tono.

Antonela Roccuzzo y Susana Giménez: dos diseños que marcaron sus bodas

Antonela Roccuzzo apostó por un diseño de encaje y silueta sirena. El vestido tenía un escote profundo en V y breteles anchos de encaje floral que se extendían hasta el cuerpo, trabajado con aplicaciones de flores y transparencias sutiles. La pieza se ajustaba a su figura desde el torso hasta las caderas y, a partir de las rodillas, se abría en una falda de mayor volumen que culminaba en una larga cola de encaje. Los bordados florales recorrían todo el diseño y aportaban textura y relieve. Para completar su look nupcial, llevó el cabello parcialmente recogido hacia atrás, con ondas largas sobre uno de sus hombros. A diferencia de otras novias, prescindió del velo y dejó que el vestido fuera el protagonista.

Antonela Roccuzzo y Susana Giménez

Susana Giménez, en cambio, eligió un diseño de gran volumen y con una marcada inspiración clásica. Su vestido tenía un escote strapless y una estructura que se extendía sobre los hombros mediante grandes volados, creando un efecto de mangas caídas. En el centro del escote, un pequeño detalle brillante aportaba luminosidad. El corset ajustado a la cintura daba paso a una falda amplia y acampanada, confeccionada en varias capas de tela que llegaban hasta el suelo. Los pliegues marcados en la parte inferior reforzaban el volumen de la pieza. La conductora completó su look con una tiara dorada de detalles ornamentales, un peinado recogido con algunos mechones rubios sueltos a los costados del rostro y un gran ramo de flores blancas, compuesto principalmente por lirios y pequeñas flores de relleno.

Otros vestidos de novia que se robaron todas las miradas

Florencia Bertotti, Luisana Lopitalo y Sol Pérez

Marcela Kloosterboer, Isabel Macedo, Rocío Pardo y Cande Ruggeri

Nicole Neumann, Barbie Vélez, Cande Tinelli, Wanda Nara

Oriana Sabatini, Claudia Villafañe, Stefi Roitman

Así, las elecciones de Antonela Roccuzzo, Valeria Mazza, Pampita y Susana Giménez forman parte de un recorrido por algunos de los vestidos de novia que trascendieron el día de sus bodas y permanecen en el recuerdo. Cuatro figuras que, desde sus propios estilos, dejaron su huella en la moda nupcial argentina.