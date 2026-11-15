Entramos al quincho de Wanda Nara: mesa de pool, bar privado y originales banquetas de tres patas

Wanda Nara volvió a abrir el quincho que armó en el último piso de su lujosa casa de Nordelta, esta vez desde un ángulo distinto. En una nueva historia de Instagram, con la palabra "Sábado" sobreimpresa, dejó ver una mesa de pool con las bolas sobre el paño, el bar privado iluminado al fondo y una hilera de banquetas altas junto a la barra, en un sector que poco antes cumplía otra función.

La empresaria se mudó a comienzos de 2026 a esa propiedad, levantada sobre un terreno de 2.400 metros cuadrados con salida al río y muelle propio. En octubre había inaugurado el quincho y lo había compartido con sus más de 17,6 millones de seguidores, y las nuevas imágenes muestran cuánto cambió ese ambiente desde entonces.

Wanda Nara: de la mesa ratona a la mesa de pool en su quincho

Wanda Nara tiene ahora una mesa de pool en el centro del quincho, con paño verde, marco de madera oscura y patas cuadradas y gruesas. En la toma, un acompañante con gorra negra sostiene la herramienta para jugar junto a la mesa, con varias bolas todavía repartidas, mientras que Martín Migueles, de espaldas a la cámara, permanece ante la parrilla, donde se distingue el fuego encendido y la brasa que rodea el ambiente.

El quincho de Wanda Nara, con la mesa de pool en primer plano y la barra al fondo.

Ese mismo espacio funcionaba en octubre como living. Allí había un sofá crema, otro gris claro con almohadones blancos y rojos y un sillón individual alrededor de una mesa ratona de madera oscura con detalles dorados, además de un mueble bajo acanalado con un televisor de gran formato. Sobre aquellas imágenes, la dueña de casa había escrito: "Inaugurando quincho en el último piso, falta terminar de decorar".

Con la llegada del pool, el sofá crema quedó en un borde de la escena y el área de descanso pasó a ser una zona de juego, a pocos pasos del bar y de la isla. El televisor ya no aparece en la nueva toma, que muestra el ambiente organizado alrededor del billar.

A comienzos de noviembre, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) había mostrado una renovación parecida en el camarín que usa durante las grabaciones del ciclo de Telefe. Allí reemplazó un sofá verde por uno de cuero marrón de dos cuerpos y sumó un sillón Egg tapizado en cuero y una mesa baja circular de estructura metálica plateada con vidrio oscuro.

El living del quincho, con la mesa ratona que ocupaba el lugar donde hoy está la mesa de pool.

El bar privado y las banquetas altas del quincho de Wanda Nara

Detrás de la mesa de pool, Wanda Nara tiene un bar privado con una pared de estantes iluminados repletos de botellas. Esos estantes recuerdan a la bodega vidriada que se vio al inaugurar el quincho, con vitrinas de luces LED, copas de cristal y un revestimiento de piedra natural con vetas doradas, negras y claras.

Delante de la barra se alinean banquetas altas de tres patas, en madera clara y con respaldo, en sintonía con la que acompaña la isla. Esa pieza, que se ve en las primeras historias, combina un armazón claro con un asiento tapizado en color crema y un respaldo curvo que envuelve la espalda.

La parrilla, la isla de piedra y la bodega iluminada del quincho de Wanda Nara.

La isla, revestida en una piedra similar al granito pulido, integra una bacha de acero inoxidable y una grifería negra mate, mientras que la parrilla, con un frente que se abre tipo guillotina, se ubica a su lado. En la nueva toma, el fuego encendido se ve al fondo, desde el otro extremo del quincho.

Desde ese ángulo también se aprecia el techo revestido en listones con luces empotradas, que se repite en todo el ambiente, y el cambio de revestimiento entre el bar y el área de juego: el suelo claro bajo las banquetas da paso a una superficie gris, de textura tejida, sobre la que apoya la mesa de pool.

Wanda Nara sumó así una mesa de pool al quincho de su casa de Nordelta, en el lugar que en octubre ocupaba la mesa ratona del living. Con el bar privado, las banquetas de tres patas y la parrilla encendida, el último piso de la mansión reúne ahora un área de juego para los que vayan al hogar de la conductora.