¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 17 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 17 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te empuja a frenar un poco y pensar antes de actuar. No todo se resuelve a los empujones. Una charla sincera puede ayudarte a ordenar prioridades y bajar la ansiedad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Miércoles ideal para ocuparte de vos y de lo que venís postergando. Resolver un tema práctico te va a dar mucha paz mental. Buen momento para disfrutar sin culpa de algo rico o un pequeño gusto.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás más charlatán que de costumbre y eso juega a tu favor. Aprovechá para aclarar malentendidos o presentar ideas. Ojo con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel, pero lejos de ser algo negativo, te ayudan a conectar con lo que necesitás. Buen día para ordenar la casa o resolver temas familiares pendientes.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El protagonismo llega solo, no hace falta forzarlo. Una propuesta interesante puede aparecer si te animás a mostrarte tal cual sos. Escuchá también las opiniones ajenas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Miércoles para bajar la autoexigencia. No todo tiene que salir perfecto. Delegar o pedir ayuda te va a liberar bastante la cabeza y mejorar el humor.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero el día te pide tomar una decisión concreta. Evitar el conflicto solo lo estira. Animate a decir lo que pensás con diplomacia, pero con firmeza.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición afilada y emociones intensas. Confiá en lo que sentís, pero tratá de no irte a los extremos. Buen momento para cerrar una etapa y soltar algo que ya no suma.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El deseo de movimiento y cambio está fuerte. Si no podés viajar, buscá una escapada mental: planes nuevos, charlas distintas o algo que te saque de la rutina.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Ideas originales y ganas de hacer las cosas a tu manera. Animate a proponer algo distinto, aunque no todos lo entiendan de entrada. Una sorpresa puede alegrarte el día.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a estar magnético y con ganas de conectar. Es un buen día para redes, salidas espontáneas o sorpresas románticas. Alguien te admira en silencio

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad alta y mucha empatía. Cuidá tu energía y poné límites si hace falta. Un gesto simple puede tener un impacto enorme en alguien cercano… y también en vos.