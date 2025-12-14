Horóscopo semanal del 14 al 19 de diciembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astróloga y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 14 al 19 de diciembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Emperador

Aries, esta semana la carta del Emperador te anuncia triunfo, éxito y un ascenso notable en lo económico. Tu energía va hacia arriba y sentirás un crecimiento completo en tus finanzas. Tu mejor día será el martes, un día cabalístico perfecto para inversiones, comprar una casa, un terreno o un coche. Es fundamental que construyas un patrimonio propio, aunque sea a crédito, para sentirte seguro y estable.

Salud: Cuida intestinos, estómago y gastritis. Toma más agua y tés para evitar problemas.

Consejo: Combina rojo y negro en tu ropa, estrena algo nuevo. Haz ejercicio, duerme más y busca equilibrio si estás en dieta o pensando en cirugía estética. Desconfía un poco de quienes te rodean (40-60%) y sé cauteloso. Arregla tu casa para las posadas y fiestas.

Números de la suerte: 14, 33, 65 (premio grande en posadas, lotería o algo material como celular, TV o coche).

Amor: Compatibles con Libra, Leo y Capricornio para amor verdadero y pasión. Si estás en pareja, todo fluirá con estabilidad.

Recomendación: Capacítate con cursos (ventas, liderazgo, maestría) para el 2026, año de nuevos comienzos. Un gran amor y posible embarazo llegan. El arcángel Miguel te protege, trae reconocimiento laboral y económico..

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Loca

Tauro, la carta del Loco te trae doble suerte rápida y abundancia. Te sacarás la lotería o premios grandes en posadas y juegos de azar. Tu mejor día será el miércoles, mágico para cerrar contratos y negocios. Prepárate para vacaciones de fin de año, eventos y fiestas. Compra ropa, zapatos y perfume; lúcete en el intercambio para contrarrestar chismes. Llega el aguinaldo: paga deudas y arregla la casa para las fiestas navideñas.

Salud: Cuida pulmones, garganta y virus por el cambio de clima.

Consejo: Limpia closet, mueve muebles y cambia vibras. Haz ejercicio y únete a un equipo deportivo. Compra un celular nuevo.

Números de la suerte: 01, 20, 62.

Colores: Amarillo y rojo como colores.

Amor: Compatibles con Escorpión, Virgo y Acuario para pasión y estabilidad.

Recomendación: Toma cursos (diseño, fotografía, cosmetología). Te ofrecen trabajo nuevo para 2026. Aplica la ley de atracción: pensamientos positivos atraen abundancia. Regala algo bonito, incluso una mascota. El arcángel Miguel te guía hacia riqueza.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Géminis, el Ermitaño te invita a encontrar soluciones y soltar rencores. Arregla problemas legales, personales y laborales; avanza sin cargas. Tu mejor día será el viernes, con premios en posadas (TV, computadora, viaje).

Salud: Cuida cuello, cabeza, migrañas y tensión por sobrepensar.

Consejo: Alimentación sana, ejercicio y caminata. Haz regalos caseros para no exceder presupuesto. Prefiere ahorrar para viajes.

Números de la suerte: 17, 19, 23.

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Compatibles con Leo, Libra y Capricornio para pasión y amor verdadero.

Recomendación: Visualiza un 2026 próspero. Despierta nuevo: negocio, mudanza o viaje. El arcángel Miguel trae inspiración y sorpresa agradable llena de esperanza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Juicio



Cáncer, la carta del Juicio marca una semana mágica para asuntos legales, migración y cierre de año. Es mes de perdón y reconciliación; suelta rencores. Tu mejor día será el lunes, con premios en posadas y lotería.

Salud: Cuida espalda baja, rodillas, piernas y huesos (inflamación, ácido úrico).

Consejo: Manifiesta deseos para 2026. Sé cauteloso en la calle y con desconocidos. Arregla casa para cenas navideñas.

Números de la suerte: 25, 30, 61.

Colores: Verde y blanco.

Amor: Compatibles con Sagitario, Piscis y Aries para amor verdadero.

Recomendación: Compra reloj como joya. Lúcete en intercambios. Sana corazón y deja pasado atrás. Sorpresa económica grande. Posible embarazo familiar. El arcángel Miguel pregunta si estás listo para bendiciones como bebés..

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Leo, la carta del Sol trae riqueza, estabilidad y crecimiento. Semana de mucho trabajo y amor estable. Tu mejor día será el jueves.

Salud: Controla depresión y angustia; suelta problemas irresolubles.

Consejo: Ahorra aguinaldo, compra viajes para familiares. Prefiere disfrutar tu dinero antes que quedar bien con todos.

Números de la suerte: 11, 22, 29 (premio mayor: reloj, viaje, carro).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibles con Sagitario, Acuario y Tauro para amor verdadero.

Recomendación: Reflexiona sobre 2025. Espíritu vagabundo en 2026: viajes y nuevas personas. Práctica diaria (deporte, oración, idioma). Cuida mal de ojo. El arcángel Miguel te hace maestro y protege de envidias..

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Virgo, la Templanza trae tranquilidad y serenidad en crisis. Semana para comprar coche o moto con aguinaldo. Tu mejor día será el miércoles, con reconocimiento laboral y cierre de proyectos para 2026 (posible casamiento o embarazo).

Salud: Cuida estómago, intestinos e insomnio.

Consejo: Prepara la lista de regalos solo a quien merece. Paso a paso hacia felicidad.

Números de la suerte: 03, 04, 08.

Colores: Blanco y naranja.

Amor: No regreses con un ex. Compatibles con Tauro, Aries y Capricornio para amor verdadero.

Recomendación: Tendrás una invitación a una boda. Respira profundo y piensa positivo. El arcángel Miguel protege de malas personas y mal de ojo; prende veladora blanca y toma curso espiritual.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Bastos

Libra, el As de Bastos te da poder y determinación para cambiar tu vida. Semana mágica con oportunidades sociales. Tu mejor día será el lunes.

Salud: Cuida tus intestinos (gastritis, colitis). Come despacio y sin interrupciones.

Consejo: Sé prudente en fiestas laborales. Para esta Navidad, prepara regalos caseros.

Números de la suerte: 12, 16, 27.

Colores: Verde y rojo.

Amor: Compatibles con Géminis, Aries y Acuario. Deja que te quieran.

Recomendación: Transformación laboral y una sorpresa de embarazo familiar. Toma cursos (idiomas, IA, repostería) y sé auténtico. El arcángel Miguel protege con veladora roja.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Escorpión, el Mundo trae viajes, romanticismo y abundancia. Haz inventario de 2025: quédate con lo bueno. Tu mejor día será el viernes.

Salud: Cuida espalda y haz chequeo sanguíneo.

Consejo: Arregla tu casa para Navidad. Comunícate con Dios, reza mucho porque mereces cosas positivas en 2026.

Números de la suerte: 05, 10, 63.

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Compatibles con Cáncer, Tauro y Piscis.

Recomendación: Suelta problemas ajenos. Cuida fraudes en compras. Ve más allá de lo ordinario. El arcángel Miguel quita brujerías y envidias.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Sagitario, trae suerte en lotería, posadas y abundancia. Reconocimiento económico. Tu mejor día será el miércoles.

Salud: Cuida depresión y angustia mental.

Consejo: Esta semana usa blanco y rojo. Controla mal carácter y patrones negativos.

Números de la suerte: 09, 45, 66.

Amor: Compatibles con Leo, Cáncer y Aries.

Recomendación: Invierte en ti (tatuaje, cirugía). Suelta lo negativo. El arcángel Miguel abraza abundancia y protege de tóxicos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Capricornio, el As de Oros anuncia premio grande en lotería y posadas. Semana de eventos y cierre de año. Tu mejor día será el martes.

Salud: Cuida piel, cabello y garganta.

Consejo: Usa los colores rojo y blanco. Desconfía para evitar decepciones y controla carácter.

Números de la suerte: 06, 13, 24.Amor: Compatibles con Aries, Tauro y Virgo.

Recomendación: Crea patrimonio. Motivo para felicidad (embarazo, casamiento). Consiéntete. El arcángel Miguel trae riqueza..

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Acuario, el Carruaje te dice: no te detengas, progresa. Disfruta los días restantes del año. Tu mejor día será el jueves, con contrato y dinero extra.

Salud: Cuida garganta y pulmones.

Consejo: Esta semana uzul y amarillo. Organiza las fiestas sin cargar con todo.

Números de la suerte: 15, 21, 31.

Amor: Compatibles con Géminis, Leo y Libra. Cuidado con amores prohibidos.

Recomendación: Renueva look. Siempre hay motivo para felicidad. El arcángel Miguel recupera economía y protege de personas tóxicas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mago

Piscis, el Mago te recuerda: pide y se te dará. Recupera lo perdido y gana amor propio. Tu mejor día será el miércoles.