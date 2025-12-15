Así fue el mega cumple de Sarah Burlando: decoración de fantasía, inflables gigantes y un festejo de cuento

Sarah Burlando cumplió tres años y la celebración tuvo lugar este lunes 15 de diciembre con un festejo que no pasó desapercibido. Rodeada de amigos, familia y muchos chicos, la pequeña fue la gran protagonista de una jornada pensada especialmente para el disfrute infantil.

Desde temprano, la fiesta de Sarah Burlando dejó en claro que se trataba de un evento cuidado en cada detalle. Lejos de un cumpleaños tradicional, la propuesta apostó a una experiencia inmersiva, con una estética de cuento y un despliegue visual que combinó fantasía sin perder frescura ni naturalidad.

El mundo mágico de Sarah Burlando

La ambientación fue uno de los grandes aciertos del cumpleaños de Sarah Burlando. La paleta de colores pastel con tonos lila, celeste, rosa y menta, dominó el espacio y creó un clima dulce y relajado, ideal para una celebración infantil. Mesas y sillas a escala de los más chicos, detalles personalizados y una cuidada disposición del mobiliario reforzaron la sensación de orden y armonía.

El punto central del festejo fue un gran arco de globos orgánicos con formas marinas, que funcionó como escenario para fotos y como marco del evento. A eso se sumaron inflables gigantes y personajes temáticos que aportaron volumen, color y diversión, sin saturar el espacio.

Juegos, show y una celebración para recordar

El festejo de Sarah Burlando estuvo atravesado por el juego y el movimiento. Uno de los elementos más celebrados fue un mini tren blanco que se convirtió en una de las atracciones favoritas. Además, hubo un show con artistas y personajes que sorprendieron a los invitados y sumaron momentos de risa, asombro y participación.

Las imágenes del evento reflejaron a la perfección el espíritu de la jornada: energía, alegría y un clima de celebración compartida. En cada rincón se respiró infancia, con una propuesta pensada para que los chicos se sintieran protagonistas y disfrutaran sin límites.

Los famosos que dijeron presente en el cumpleaños de Sarah Burlando

La fiesta por los tres años de Sarah Burlando también reunió a varias figuras del espectáculo que se acercaron a acompañar a la familia en una tarde muy especial. Entre los invitados se destacaron Luciana Salazar y Flavio Mendoza, quienes asistieron junto a sus hijos, Matilda Salazar y Dionisio Mendoza, que se mostraron divertidos recorriendo el lugar en una cuatrimoto y disfrutando de cada propuesta del festejo.

Luciana Salazar y Flavio Mendoza

Matilda Salazar y Dionisio Mendoza

Otra de las presencias que llamó la atención fue la de Pampita, quien compartió el cumpleaños junto a Barby Franco, con quien mantiene una cercana amistad. También dijeron presente Sol Pérez y Guido Mazzoni, que asistieron junto a su hijo Marco y se sumaron al clima familiar del evento, disfrutando del show y de las actividades pensadas especialmente para los más chicos.

Pampita y Barby Franco

Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hiio Marco

Así, el cumpleaños de Sarah Burlando se convirtió en un verdadero punto de encuentro entre amigos, juegos y caras conocidas.