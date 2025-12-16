Así es la casa de Sofía Pachano y Santiago Ramundo que remodelaron por completo para la llegada de su hijo: parqué, luz natural y cocina top

Sofía Pachano y Santiago Ramundo emprendieron una remodelación completa de su hogar, con parqué, luz natural y una cocina de diseño que marcan el inicio de una nueva etapa familiar. Cada detalle fue pensado para acompañar la llegada de su primer hijo y transformar la casa en un espacio cálido y funcional.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo renovaron su casa de manera integral, incorporando parqué, amplias entradas de luz natural y una cocina moderna que se convierte en protagonista. La vivienda refleja un proyecto diseñado para recibir a su hijo y adaptarse a la vida cotidiana que comienza. La propuesta se completa con espacios pensados para el descanso, la calma y la crianza.

Con un estilo moderno, funcional y lleno de detalles pensados para la nueva etapa, la propiedad de la pareja se transformó en un espacio luminoso, cálido y preparado para recibir al bebé. Mientras avanzaba su embarazo, la bailarina compartió con sus seguidores distintos posteos en redes sociales donde se podían ver los avances en cada espacio.

En cada una de sus publicaciones, Sofía Pachano mostró pequeños logros, desde la elección de materiales hasta los arreglos de nuevos ambientes. Los artistas encararon la remodelación completa, con el objetivo de adaptar la casa a las nuevas necesidades de la familia, que comienza a crecer.

Uno de los cambios más destacados fue la incorporación de pisos de parqué en gran parte de la vivienda. La elección no fue casual; además de aportar calidez y estética, este estilo de piso es práctico para la vida cotidiana y mantiene una estética cuidada. La textura y el color natural de la madera generan un ambiente acogedor, que se complementa con la decoración minimalista.

La cocina fue otro de los espacios que recibió una transformación completa por parte de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Con electrodomésticos de última generación y una distribución funcional, se convirtió en el corazón de la casa. El diseño permite integrar cada espacio, generando un ambiente ideal para compartir momentos en familia.

La remodelación también incluyó una apuesta fuerte por la luz natural. Grandes ventanales y aberturas estratégicamente ubicadas permiten que los ambientes se llenen de claridad durante el día. En este contexto, sumaron materiales resistentes y fáciles de limpiar, respondiendo a la necesidad de practicidad que trae consigo la llegada de un hijo.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video realizando distintas tareas en su casa, en medio de la remodelación que emprendió junto al actor. La escena muestra cómo intenta avanzar con algunas actividades mientras transita su embarazo, reflejando el esfuerzo cotidiano y el cansancio.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo finalizaron la remodelación de su casa para la llegada de su hijo, con parqué, luz natural y una cocina top como ejes principales del proyecto. La vivienda se transformó en un espacio pensado para acompañar esta nueva etapa, integrando ambientes funcionales y detalles que reflejan un nuevo capítulo en su vida.

