El inesperado hallazgo de Paula Chaves en un estudio médico que la sorprendió a los 41 años

Paula Chaves volvió a llamar la atención del público al compartir una confesión personal al aire de Tapados de laburo, el ciclo que conduce en Olga. En un contexto distendido, apenas un día después de celebrar el Martín Fierro de Streaming a Mejor Programa Revelación, la conductora se permitió abrir una ventana a su intimidad y relatar una experiencia que no esperaba atravesar.

Paula Chaves

Con su estilo frontal y cercano, la modelo convirtió una situación personal en un momento de conexión con la audiencia y sus compañeros. Lo que comenzó como una charla cotidiana en el estudio derivó en una anécdota inesperada que rápidamente despertó la curiosidad de sus compañeros y del público.

El insólito descubrimiento en el cuerpo de Paula Chaves

Durante el programa, Paula Chaves reveló que, en el marco de un estudio médico de rutina, se enteró de un dato desconocido sobre su propio cuerpo: “¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’”, contó.

Ante su sorpresa, la profesional de la salud le explicó la situación con mayor precisión. “Yo no sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”, relató la conductora, aún impactada por la información. Según explicó, se trataba de una condición anatómica que nunca antes le habían mencionado.

Paula Chaves

La revelación generó un primer momento de confusión: “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura’”, confesó con humor Paula Chaves. Con el correr de los minutos, llegó la tranquilidad médica: “Me dijo que me quedara tranquila, que no es grave”, aclaró.

La reacción a la revelación médica de Paula Chaves

El relato despertó risas, comentarios y bromas entre sus compañeros de programa, quienes acompañaron la anécdota con complicidad y afecto. Lejos de dramatizar la situación, Paula Chaves eligió compartirla con naturalidad, fiel a su estilo espontáneo y transparente.

Paula Chaves

“¿Cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”, se preguntó al aire, sintetizando el asombro que todavía le genera la situación. Una vez más, Paula Chaves logró conectar con el público desde lo humano, confirmando que su autenticidad sigue siendo una de sus mayores fortalezas.