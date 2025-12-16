Tras las críticas por salir a comer con su familia, Rocío Marengo reveló detalles de la salud de su hijo: "Falta menos"

Rocío Marengo quedó envuelta en un escándalo tras compartir las imágenes de su primera salida nocturna después de convertirse en mamá. Si bien la actriz mostró lo bien que la pasó junto a su familia, le llovieron las críticas en redes sociales porque su hijo continúa internado en el Sanatorio Otamendi. Frente a los cuestionamientos, la artista se defendió con un extenso descargo y reveló detalles sobre la salud del pequeño Isidro.

Tras las críticas por salir a comer con su familia, Rocío Marengo reveló detalles de la salud de su hijo

Rocío Marengo se defendió de las críticas por su primera salida nocturna, a una semana de haberse convertido en mamá, y publicó un duro comunicado en sus historias de Instagram. Allí, se mostró dolida por los comentarios en su contra y expresó: “Si quieren, les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar. Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté”.

El descargo de Rocío Marengo

Más adelante en el texto, luego de remarcar que fue juzgada como “mala madre” por ir a una cena, Rocío reveló lo difícil que fue el proceso previo al nacimiento de su hijo, Isidro. “El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida. Fue un ‘ya al quirófano’. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia”, aclaró, dando a entender por primera vez que el parto se complicó a último momento.

Respecto a la salud de su bebé, nacido el pasado miércoles 3 de diciembre y que desde entonces permanece internado en la sala de neonatología del Sanatorio Otamendi, Rocío Marengo fue tajante: “Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”. Y agregó con firmeza: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá. ¡Soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza”.

Los detalles de la salud de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

Por último, la artista reposteó una foto que compartió su mamá, en la que mostraba la habitación del heredero de Rocío Marengo y Eduardo Fort, y escribió: “Isi salió de la incubadora, ahora está en una cunita común”. De inmediato, la actriz celebró el gran avance en la salud del bebé y expresó: “¡Falta menos! Gracias, ma. Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. Falta menos”.

El mensaje de la hermana de Rocío Marengo después de las críticas contra la actriz: "Brindamos porque está viva"

Después de ser acusada de "mala madre", Rocío Marengo publicó un duro descargo en el que reveló lo mal que la pasó durante el parto y cómo sufre con la internación de su hijo, Isidro. En esa misma línea, su hermana, Sol, salió a defenderla y dio detalles de cómo fue la noche que desató la polémica en las redes sociales.

El descargo de la hermana de Rocío Marengo

“Es verdad, nos fuimos a comer en familia porque la queremos y brindamos porque está viva. Su filosofía es mirar para adelante. Lo que pasó, pasó, pero fue una urgencia donde corrían riesgo los dos”, escribió en un extenso mensaje que publicó en sus historias de Instagram. Además, se refirió a cómo atraviesa Rocío la internación de su hijo: “Solo los que pasaron por eso saben lo que es llegar a tu casa, aún con los puntos de la cesárea, y llorar 24 horas seguidas. Sentirte culpable sin importar cuántas horas pasaste sentada en una silla mirándolo y tratando de darle ánimo”.

El descargo de la hermana de Rocío Marengo

Mientras Isidro continúa evolucionando favorablemente en la clínica y la familia espera con ansiedad el alta para volver a casa, Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida, entre la felicidad por la llegada de su hijo y defenderse de las críticas por salir a cenar. Con un descargo sincero y sin filtros, la actriz eligió visibilizar su experiencia y poner el foco en lo verdaderamente importante: la salud de su bebé y el amor incondicional con el que lo buscó y lo acompaña desde el primer día.