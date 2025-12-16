De Matilda Salazar a Dionisio Mendoza y Anita García Moritán, todos los mini looks del cumpleaños de Sarah Burlando

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, cumplió tres años, lo festejó de una manera muy especial y con muchos invitados. Entre ellos, Matilda Salazar, Dionisio Mendoza y Anita García Moritán. El hijo de Flavio Mendoza y las hijas de Luciana Salazar y Pampita asistieron con looks que combinaron estilo y comodidad.

Los outfits que eligieron Matilda Salazar, Dionisio Mendoza y Anita García Moritán para el cumpleaños de Sarah Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando pensaron hasta en el más mínimo detalle para que la fiesta de su hija Sarah tenga todo lo que a ella le guste, desde juegos al aire libre hasta una decoración de la Sirenita. Sin dudas, la niña que cumplió 3 años, el pasado lunes 15 de diciembre, fue la verdadera protagonista de una jornada cargada de alegría, ternura y momentos especiales compartidos en familia.

Entre los asistentes al evento se encontraban sus amigos Matilda, la hija de Luciana Salazar, Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, y Vita, la hija de Cande Ruggeri. Los pequeños herederos de los famosos vivieron una tarde a pura risas y diversión, que quedó demostrado en las imágenes de la celebración.

Los invitados al cumpleaños número 3 de Sarah Burlando

En cuanto a los looks que lucieron para este día, todos ellos optaron por prendas cómodas, frescas y con mucha onda. Matilda Salazar llevó un vestido azul de tela tipo broderie y con cuello bebé en tonalidad blanca, lo que hizo juego con los detalles tejidos de su atuendo. Para complementar su outfit, optó por sandalias blancas.

Matilda Salazar

Dionisio Mendoza se mantuvo fiel a su estilo canchero y eligió una camisa blanca de mangas cortas de corte holgado y bermuda en el mismo tono. En la imagen se lo puede ver con su gran amiga, Matilda, andando en un cuatriciclo infantil por todo el parque que rodeaba el lugar soñado donde se realizó la fiesta de cumpleaños de Sarah Burlando.

Dionisio Mendoza y Matilda Salazar

Anita García Moritán, por su parte, se vistió con un adorable look compuesto por un vestido blanco con mangas princesa. Como calzado, escogió sandalias blancas al igual que la hija de Luciana Salazar. Este ítem, además de ser versátil y un infaltable en el armario de las niñas, permite que puedan jugar con total comodidad y recorrer cada rincón del sitio donde se realizó la fiesta.

Anita García Moritán

Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, lució un dulce vestido rosa de lino, que se destacó por sus volados en las mangas. En la fiesta también se encontraban Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a su bebé Marco, quien causó mucha ternura con su conjunto en tonos pasteles: camisas con líneas verticales en celeste y amarillo, y short blanco.

Sol Pérez y Guido Mazzoni junto a su hijo Marco

Sarah Burlando, la agasajada de la tarde, deslumbró con su vestido blanco con falda campana. Una elección ideal para una celebración tan especial. El detalle que lo destacó aún más fue el lazo con un moño en la espalda. Su madre Barby Franco eligió un vestido strapless ceñido al cuerpo y en color fucsia, con brillos plateados.

Sarah Burlando

De esta manera, los mini looks de Matilda Salazar, Dionisio Mendoza y Anita García Moritán cautivaron a todos los invitados en el cumpleaños de Sarah Burlando, quien celebró a lo grande sus tres años y rodeada de sus seres queridos.

Con un sofisticado look pink, Pampita brilló en el cumpleaños de Sarah Burlando: tendencia y comodidad

Por la tarde del lunes, el Palacio Sans Souci se transformó en el fondo del mar con la gran fiesta de Sarah Burlando, con temática sirenitas. Barby Franco estuvo detrás de cada detalle para la gran celebración de los tres años de su hija y todo salió tal como lo planificaron, con una exitosa diversión para todos los invitados, niños y adultos. Pampita fue una de las grandes figuras que dijo presente en el cumpleaños, acompañada por su hija, Anita García Moritán, que comparte una estrecha amistad con la agasajada.

Como ya es costumbre, al ser una exponente de la moda, Pampita eligió el look perfecto para la ocasión, con una de las últimas tendencias de la temporada primavera-verano. La modelo siguió la paleta de colores de la temática y lució un outfit total pink, pero en tono pastel con un conjunto sastrero.

Caption

Con un diseño minimalista, las dos piezas de chaleco y pantalón conformaban un look fresco, con un corte entallado en la parte superior y fluido en la inferior, el conjunto fue ideal para la tarde en la que se registraron temperaturas primaverales. De calzado su elección fue acorde al look con sandalias negras on taco fino. La modelo completó su estilismo luciendo su larga cabellera suelta y al natural.