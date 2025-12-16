Así es la impresionante cocina de Juli Poggio: minimalista, chic y con todas las precauciones necesarias

Julieta Poggio se consolidó como una de las figuras más influyentes de su generación. Desde su paso por Gran Hermano, donde fue finalista, logró expandir su carrera como modelo, actriz, bailarina e influencer, construyendo una imagen ligada a la moda, el lifestyle y los proyectos personales.

Juli Poggio

En ese contexto, Juli Poggio volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar en sus historias de Instagram cómo es su cocina, un espacio que refleja a la perfección su estilo de vida actual. Con una estética cuidada y una impronta moderna, la influencer dejó ver un ambiente pensado no solo desde lo visual, sino también desde la comodidad y el bienestar cotidiano.

Una cocina minimalista, funcional y con impronta chic

La cocina de Julieta Poggio se destaca por su diseño minimalista y elegante. Predominan los tonos neutros como el beige, los marrones suaves y las gamas tierra, una paleta que aporta calidez y sofisticación sin caer en excesos. Las líneas simples y limpias refuerzan una estética moderna, donde cada elemento parece estar ubicado con intención. El espacio combina funcionalidad y diseño: superficies amplias, mobiliario discreto y una distribución pensada para cubrir todas las necesidades del día a día. Todo transmite orden, armonía y una sensación de calma, muy alineada con las tendencias actuales de interiorismo.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la cocina de Juli Poggio fue la instalación de un filtro de agua, un gesto que habla de una preocupación real por la salud y el cuidado personal. De esta manera, la influencer aseguró que puede consumir agua sanitizada directamente en su hogar, sumando un plus de conciencia y bienestar a su rutina diaria.

El nuevo proyecto gastronómico de Juli Poggio

Más allá de su hogar, Juli Poggio también viene dando pasos firmes en el mundo gastronómico con la apertura de Raíza by JuliPo, su cafetería ubicada dentro del vivero de sus padres, en Pilar. El espacio se convirtió rápidamente en un punto de encuentro donde la estética natural y el diseño juegan un rol central.

Juli Poggio

La propuesta combina un ambiente cuidado con una carta que sorprendió por sus precios accesibles dentro del circuito de cafeterías de tendencia. Desde cafés clásicos hasta opciones de panadería, Raíza refleja el mismo concepto que Juli Poggio transmite en su cocina: simpleza, buen gusto y una experiencia pensada al detalle.