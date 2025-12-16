María Vázquez impone tendencia con su look boho chic: denim celeste, palazzo estampado y guiño ecuestre

María Vázquez volvió a marcar el pulso de la moda con una producción que combina estilo, identidad y una fuerte conexión con la naturaleza. La modelo y empresaria compartió en sus redes sociales una serie de imágenes tomadas en un establo, donde el universo ecuestre se convirtió en el escenario ideal para desplegar un look boho chic que equilibra sofisticación y espíritu relajado.

El look de María Vázquez con un guiño ecuestre

Lejos de las poses rígidas o los sets urbanos, Vázquez apostó por un entorno auténtico: boxes de madera, fardos de heno, caballos y una arquitectura rural que dialoga a la perfección con la estética elegida. En ese marco, el outfit se impone como el gran protagonista, con prendas que remiten al estilo campestre pero reinterpretadas desde una mirada moderna y fashionista

María Vázquez

.La pieza central del look es una camisa de denim celeste, de textura suave y caída liviana. Llevada con los botones abiertos y anudada a la altura de la cintura en algunas tomas, la prenda suma un aire descontracturado y sensual sin perder elegancia. El denim, un clásico infalible, aparece aquí en clave boho, alejándose de su costado más urbano para integrarse al paisaje natural del shooting.

El complemento perfecto llega de la mano de un pantalón palazzo de tiro alto, con un estampado orgánico en tonos tierra y blanco. El diseño amplio y fluido aporta movimiento y refuerza la impronta bohemia del conjunto. Además, estiliza la figura y dialoga armónicamente con el entorno ecuestre, donde los colores naturales y las texturas nobles son protagonistas. El pantalón se completa con un cinturón ancho de cuero marrón, con detalles metálicos y aire artesanal, que marca la silueta y suma carácter al estilismo.

María Vázquez

En cuanto a los accesorios, María eligió sumar anteojos de sol de gran tamaño, con marco oscuro, que refuerzan el costado glam del look y aportan un guiño setentoso. El pelo suelto, con ondas naturales y volumen, acompaña la estética relajada y chic, mientras que el maquillaje se mantiene en tonos neutros, priorizando la frescura y la luminosidad de la piel.

La complementación entre el estilo de María y el spot elegido

El guiño ecuestre no solo está dado por el escenario, sino también por la forma en la que el look dialoga con ese universo: prendas cómodas, materiales nobles y una paleta cromática que se funde con el paisaje. En algunas imágenes, la modelo posa junto a un caballo, reforzando esa conexión entre moda y naturaleza, y aportando una cuota de autenticidad que eleva la producción.

María Vázquez

Con esta campaña, María Vázquez confirma su capacidad para anticipar tendencias y adaptarlas a su propio estilo. El boho chic, una vez más, se reinventa de la mano del denim, los estampados fluidos y los detalles ecuestres, demostrando que la moda puede ser sofisticada sin perder naturalidad. Una propuesta inspiradora que invita a mirar el guardarropa con otros ojos y a animarse a mezclar clásicos con espíritu libre.

F.A