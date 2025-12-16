Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez enfrentados: la disputa por pasar Navidad con sus hijas

La cuenta regresiva para las fiestas de fin de año suele estar marcada por encuentros familiares y celebraciones, pero para Wanda Nara y Mauro Icardi el clima es muy distinto. A pocos días de Navidad, la expareja atraviesa un nuevo enfrentamiento que tiene como eje central con quién pasarán Nochebuena sus hijas.

El conflicto volvió a instalarse en los medios luego de que se revelara que ambos desean compartir esa fecha especial con las chicas. Mientras Wanda Nara busca recuperar un momento que el año pasado no pudo vivir junto a ellas, Mauro Icardi también reclama su lugar.

La disputa Wanda Nara y Mauro Icardi por las fiestas

En Puro Show, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue definido como “la última gran guerra antes de fin de año”. La frase, atribuida a Angie Balbiani, refleja la magnitud del conflicto y el desgaste que atraviesa la relación entre ambos. El punto más delicado es que la decisión final no quedará en manos de ninguno de los dos. Tal como explicó la panelista, será un juez quien determine con quién pasarán la Navidad las hijas de la pareja.

En ese contexto, Angie Balbiani remarcó: “ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”, dejando en claro que el conflicto ya se trasladó al plano judicial. La resolución no es sencilla. Por un lado, Wanda Nara expresó su deseo de estar con sus hijas luego de no haber podido compartir la Nochebuena anterior. Por el otro, Mauro Icardi argumenta que debe cumplir con obligaciones profesionales que lo llevan a planificar su estadía en la Argentina entre el 23 y el 27 de diciembre.

La complicada realidad de Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio del nuevo conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi, Angie Balbiani aportó un dato que suele inclinar este tipo de decisiones: “Por lo general la justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando”, aunque aclaró que en este caso el desenlace aún es incierto.

Mientras tanto, el tema generó repercusiones y comentarios picantes en el estudio. Pochi, de Gossipeame, lanzó un filoso “se lo merece Icardi”, sumando una cuota de opinión que refleja cómo la disputa divide miradas y despierta pasiones. Así, Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a quedar enfrentados en una fecha sensible, con la Justicia como árbitro final.