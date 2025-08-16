Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe serán los inesperados protagonistas de la versión argentina de Secreto en la Montaña. Los actores vivirán una apasionada historia de amor en una nueva interpretación de uno de los clásicos modernos de Hollywood.

Aunque la noticia puede sorprender a más de uno, todo parece indicar que será un hecho. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe van a hacer la versión argentina de Secreto en la Montaña, la premiada película protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Esteban Lamothe.

Esta nueva versión no se podrá ver en la gran pantalla, sino que llegará directamente al teatro. Si bien no existe una fecha confirmada, algunos esperan que se estrene sobre el cierre de este 2025 y otros lo ven de lleno en la primera mitad del 2026.

Lo que sí se sabe, es que serán Adrián Suar y Nacho Laviaguerre quienes estarán detrás de esta producción. Este último es, además, quien habría tenido la idea de juntar a Vicuña con Lamothe en este papel.

Benjamín Vicuña.

De qué trata Secreto en la montaña

Secreto en la montaña cuenta la historia de dos hombres, Ennis del Mar y Jack Twist, que son enviados por su jefe a cuidar ganado en la montaña Brokeback. Allí, comienzan una relación íntima y viven una apasionada historia de amor.

Cabe aclarar que, aunque la historia tomó una fama mundial a partir de la película que ganó tres Premios Oscar (y cuenta con música de Gustavo Santaolalla), su origen estuvo en el papel. El 13 de octubre de 1997, The New Yorker publicó el cuento original de Annie Prouix, generando un fuerte impacto en los círculos literarios y en el mundo del cine, pero tuvo que esperar varios años hasta poder llegar a la gran pantalla, debido al miedo que le generaba a los productores la repercusión que podría tener un romance entre dos hombres en aquella época.

De momento no existe más información al respecto, pero la expectativa alrededor de esta nueva versión argentina de Secreto en la Montaña es muy grande. Una historia que es conocida por todos y que ahora tomará un rostro diferente de la mano de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.