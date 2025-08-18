La China Suárez y Mauro Icardi pasearon en bici por Turquía pero un detalle detonó la polémica

La China Suárez y Mauro Icardi viven una nueva etapa en su relación con su reciente mudanza a Turquía y en medio de su felicidad por comenzar a cumplir sus planes juntos, no dejan de ser foco de la polémica. A pesar de la gran distancia que los separa de la Argentina, vuelven a ser protagonista de fuertes críticas y análisis luego de viralizarse un video en los que se los muestra por un paseo por Estambul.

El video de la China Suárez y Mauro Icardi que desató especulaciones

Desde que blanquearon su relación, la China Suárez y Mauro Icardi son el foco permanente de críticas, ya sea por accionares que tienen o por especulaciones sobre ellos que se fundan en redes sociales. Lo cierto es que no dejan de ser foco de atención en la Argentina, pero ahora tampoco en Turquía. Es que el gran regreso del ídolo del Galatasaray era uno de los momentos más esperados por los fanáticos, tras su lesión y larga estadía fuera del país.

Entonces, cada movimiento del jugador es seguido tanto por medios como por fanáticos, pero a diferencia de lo que sucede en la Argentina, lo siguen por su carrera futbolística. En este contexto, recientemente se viralizó un video filmado en las calles de Estambul por parte de un medio de comunicación, allí se puede ver a la pareja llevando sus bicicletas en mano al momento que subían por una calle empinada.

Si bien el clip muestra a la pareja de regreso a su hogar tras un relajado paseo, su viralización se inclinó por el análisis que hicieron diversos usuarios al señalar que la China Suárez es dejada atrás por Mauro Icardi, pese a que se ve en ella un esfuerzo por realizar el tramo que requiere de un esfuerzo físico, el jugador no le brinda ayuda.

"¿Por qué la china Suárez siempre aparece dos pasos atrás de Mauro Icardi? Qué actitud sumisa"; "Cuando un hombre se apresura en caminar delante de ti sin esperarte o ir a tu lado, ahí no es yo lo aprendí a la mala"; "Siempre la deja atrás. Desde una salida en la bici, en las entradas o salidas de los estadios, en el aeropuerto. Cuando toda la espuma termine mamita agarrate que se ventila todo" y "Nunca la espera", son algunos de los comentarios que se leyeron en X tras la viralización del clip.

Es que este detalle, según los usuarios, se repite frecuentemente al visualizar a la actriz caminando por detrás del futbolista lo que indica una particular actitud de ella. Lo cierto es que la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose en redes sociales muy felices, disfrutando de una nueva etapa en su vida, cumpliendo sus proyectos como pareja que incluye la convivencia y la apuesta por un futuro juntos.