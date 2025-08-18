En el Barro se volvió la serie más vista de Netflix, a solo días de su estreno. Valentina Zenere, María Becerra y Ana Garibaldi son solo algunas de las actrices que son parte del elenco de lujo que protagoniza la historia, con una ya confirmada segunda temporada. Sin embargo, hubo una ausencia que sorprendió a todos y preocupó a sus seguidores. La China Suárez era una de las promesas que aparecería con el cast, pero los usuarios dejaron ver su preocupación al no verla entre las protagonistas.

En el barro, China Suárez

¿Por que la China Suárez no aparece en la serie En el barro?

La China Suárez está viviendo su vida de lujo en Turquía, junto a Mauro Icardi. Sin embargo, eso no le prohíbe ser partícipe de diferentes trabajos para las plataformas de streaming y las nuevas historias argentinas que prometen. Uno de sus proyectos más esperados y anunciados por ella fue su participación en la serie En el barro. Protagonizada por Valentina Zenere, María Becerra, Lorena Vega, Rita Cortese y Ana Garibaldi, la secuela de El Marginal lleva la historia a una cárcel de mujeres, donde un grupo deberá enfrentarse con diferentes obstáculos.

China Suárez

La participación de la China Suárez fue tendencia en las redes sociales, y la propia actriz se emocionó al contar del estreno de la primera temporada. Sin embargo, y rápidamente, muchos notaron que, en realidad, ella no era parte del elenco. Si bien en su cuenta de Instagram promocionó su look dentro de la cárcel y cómo la habían producido para su personaje, durante los capítulos ella no aparecía y esto generó polémicas. De esta manera, en la cuenta oficial de la producción, contaron un poco más cuándo aparecía y a quién interpretaría Eugenia.

Tras las constantes dudas que aparecieron en las redes sociales, la China Suárez compartió un collage que hizo una fanpage de ella, rememorando todos los momentos que grabó durante la serie. De esta manera, confirmó su presencia, y muchos revelaron que no sería en esta primera temporada, sino que protagonizaría la segunda entrega. Es así que, en la cuenta oficial de En el barro, compartieron una fotografía de ella y contaron que haría de Nicole, una prostituta vip con clientes millonarios, ocupando el lugar protagónico que ahora ocupa Valentina Zenere.

China Suárez en la serie En el barro

Los fanáticos de la China Suárez se mostraron emocionados por poder verla participando en la nueva promesa de Netflix. En el barro ocupa de los lugares más vistos en la grilla de la plataforma, superando a otras historias que llegaban con su segunda entrega. Las redes sociales no dudaron en dar a conocer sus opiniones sobre el elenco de lujo que participa, y exponiendo sus pensamientos para lo que ocurrirá en la segunda temporada.

A.E