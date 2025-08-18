Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos

A poco más de un mes del anuncio de su separación, Pampita Ardohain y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos, lo que sería una señal de una reconciliación. La pareja posó sonriente luego de un partido que disputó el polista en Estados Unidos y este momento indicaría que las diferencias que fueron motivo de su ruptura habrían sido solucionadas.

Las fotos de Pampita y Martín Pepa

El domingo por la tarde, Pampita y Martín Pepa dejaron en claro que iniciaron un nuevo capítulo juntos, con una inesperada reconciliación a poco más de un mes de haber anunciado su separación, que ocurrió el 9 de julio quedó. En un viaje que realizó la modelo a Estados Unidos se reunieron y posaron ante las cámaras, mostrándose muy felices caminando de la mano.

Fue Marcia Frisciotti "Pochi" de Gossipeame quien confirmó la información al compartir las imágenes en redes sociales. "Reconciliados Pampita y Martín Pepa", aseguró la panelista de Puro Show (eltrece). Por el momento, no se conocen detalles de los pormenores de esta nueva apuesta a su amor. Pero la modelo no tardó en confirmar la noticia.

"Si, es verdad", fueron las escuetas palabras que utilizó Pampita para responder la consulta que le realizaron desde LAM vía mensaje de WhatsApp, compartido en X. De esta forma, quedó en claro que la pareja pudo conciliar aquellos problemas que se habían presentado al momento de tomar la decisión de separarse.

Cabe recordar que la pareja no había contado los motivos que los llevó a la separación y eso dio paso a diversas especulaciones. La primera de ella fue la vinculación de Pepa con otras mujeres, siendo que apenas confirmada la ruptura se le adjudicaron nuevas relaciones, las cuales no fueron confirmadas. Pero la distancia fue otra de las menciones que tuvieron gran fuerza como motivo del fin del noviazgo.

Es que mientras Pampita está instalada en la Argentina, siendo el centro de vida de ella y sus hijos, Martín Pepa vive en Estados Unidos, donde trabaja en el rubro del polo. Aunque ambos se esforzaban para tener diversos encuentros en distintas partes del mundo, equilibrando su vida laboral y persona, este aspecto había sido el conflictivo.

No obstante, la conductora de Los 8 escalones (eltrece), había sido contundente ante la prensa al respecto: “No creo que haya sido la distancia. Las cosas prosperan si hay el amor suficiente para que las cosas prosperen”. Y estas palabras dejaron más incógnitas respecto al motivo de ruptura. Lo cierto es que hoy Pampita y Martín Pepa vuelven a apostar a su amor.