¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, sábado 21 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 21 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís a mil y el universo te pide pausa. Algo que parecía urgente puede esperar. En el amor, cuidado con reaccionar impulsivamente: contá hasta diez antes de contestar un mensaje. En lo laboral, intuición afilada para detectar una oportunidad escondida.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa el área social. Podés recibir una propuesta interesante de un amigo o contacto. No la descartes por miedo a salir de tu zona cómoda. En pareja, necesitás más complicidad. En lo económico, buena jornada para ordenar números y planificar.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu palabra hoy tiene peso. Lo que digas impacta, así que usalo a favor. En el trabajo, reconocimiento o charla clave con alguien importante. En el amor, evitá dobles mensajes: sé claro con lo que querés. Energía mental intensa, buscá descargarla con movimiento.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna te favorece y estás más intuitivo que nunca. Ideal para tomar decisiones emocionales que venías postergando. Puede aparecer alguien del pasado. Pensá si querés reabrir esa puerta. En lo profesional, día ideal para proyectar a futuro.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día profundo. Emociones intensas, revelaciones o conversaciones incómodas pero necesarias. No todo es brillo hoy, pero sí crecimiento. En lo económico, atención con gastos impulsivos. En el amor, dejá el orgullo de lado.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Las relaciones son el foco. Puede haber definición importante: o se avanza o se termina de soltar. En el trabajo, colaboraciones que fluyen mejor de lo esperado. No quieras controlar todo; hoy gana la flexibilidad.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Necesitás orden. La energía del día puede dispersarte, así que hacé listas y priorizá. En la salud, escuchá el cuerpo: descanso pendiente. En el amor, alguien te demuestra más de lo que dice.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Magnetismo a pleno. Día ideal para citas, creatividad o expresar lo que sentís sin filtros. En el trabajo, animarte a mostrar tu talento trae recompensa. Cuidado con celos innecesarios.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía se centra en el hogar y la familia. Puede surgir una charla pendiente. No la esquives. En lo laboral, no es día para grandes riesgos sino para consolidar. Bajá la ansiedad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Comunicación clave. Mensaje, llamada o reunión que destraba algo. Día ágil, con muchas idas y vueltas. En el amor, una charla sincera fortalece el vínculo. En lo económico, pequeña mejora o buena noticia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El foco está en el dinero y el valor personal. No aceptes menos de lo que merecés. Puede surgir oportunidad de ingreso extra. En el amor, buscás estabilidad, pero sin perder libertad.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, estás en tu momento. Sensibilidad elevada, intuición potente y ganas de empezar algo nuevo. Ideal para sembrar intenciones. En el amor, conexión profunda. Cuidado con idealizar de más.