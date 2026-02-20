Operaron al bebé de Sofía Pachano: qué le pasó

Sofía Pachano está viviendo las emocionantes primeras semanas de su bebé, Vito. Ella y Santiago Ramundo son padres primerizos, y se rodean de sus seres queridos, con quienes viven las experiencias. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que el pequeño debió pasar por una operación de urgencia. La actriz no dudó en contar todos los detalles, y tranquilizar a sus seguidores sobre el estado actual de su hijo.

¿Qué pasó con Vito, el hijo de Sofía Pachano?: la palabra tras la operación

Sofía Pachano está viviendo sus primeras semanas como mamá, y no duda en rodearse de sus seres queridos para aprender en todas sus experiencias. Junto a Santiago Ramundo, no dudan en pasar tiempo con su bebé Vito, y protegerlo mientras le enseñan del mundo. Sin embargo, los primeros meses de los bebés son los más complejos de todos, debido a diferentes situaciones médicas que le pueden llegar a ocurrir. En conversación con La Nación, la actriz reveló que su hijo tuvo que ser operado, a días de cumplir su primer mes.

"A los quince días del nacimiento tuvimos que hacerle a Vito una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba", explicó en la entrevista. Este dato generó preocupación en sus seguidores, quienes habían visto bien al bebé en posteos. Es por eso que, rápidamente, aclaró: "Ahora está re bien y nos dijeron que es mejor hacerlo ahora que de grande. Ya está todo encaminado y esperando que la lactancia se termine de asentar. Pero venimos bien".

De celebración: Vito, el hijo de Sofía Pachano, cumplió 1 mes

El 20 de enero del 2026, Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres primerizos; y el 20 de febrero del 2026, celebraron el primer mes de su bebé, Vito. Para la ocasión, la actriz decidió compartirlo con un tierno posteo en sus historias de Instagram. En la misma, se veían los piecitos del niño, y ella escribió emocionada: "1 mes. Hoy deja de ser un recién nacido". La postal se viralizó en redes sociales, y sus seguidores no dudaron en felicitarlo en comentarios.

Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, es uno de los bebés más observados de las redes sociales y los medios de comunicación. Por eso, todas las noticias a su alrededor generar diferentes tipos de sentimientos en sus seguidores, además de en su familia. Es así como la preocupación por su operación llegó a todos ellos, y luego encontraron tranquilidad al ver que el niño se encontraba en buenas condiciones.

