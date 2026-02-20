Lara Bernasconi habló de la caída de su hijo Iñaki desde un balcón: “Fue un milagro”

Lara Bernasconi es una de las modelos más consagradas de la industria de la moda. Sin embargo, su amor por su familia la lleva a fusionar su vida pública y trabajos fashionistas con los divertidos momentos que pasan en la intimidad. Es así como sus seguidores siempre pueden verla en los mejores momentos con su hijo Iñaki, quien la acompaña siempre que puede. En las últimas horas, habló de que no todo siempre fue felicidad, menos cuando recordó la caída que tuvo el menor desde un balcón, cuando solo tenía 1 año.

Lara Bernasconi, Iñaki Álvarez Castillo

El incidente que Lara Bernasconi vivió con su hijo cuando se cayó desde un balcón: “Fue un milagro”

Las celebridades no dudan en mostrar todos los aspectos de la crianza primeriza a sus seguidores. Desde momentos de felicidad hasta las preocupaciones más comunes, las comparten en redes sociales o entrevistas, ayudando a futuras familias a enfrentarlo de la mejor manera. Lara Bernasconi no dudó en contar todo lo que vivió como mamá, pero hubo un momento que siempre recuerda en diversas charlas, que se volvió su recuerdo más traumático y milagroso: la caída desde el balcón de su hijo Iñaki. En las últimas horas, mantuvo conversación con Angie Landaburu, en su podcast Ángeles y Demonios, y ahí relató algunos detalles del incidente.

“Estábamos en el balcón, yo había puesto la Virgen dos semanas antes con Coqui, una amiga. No sé porqué…¿Viste cuando no sabes por qué ponés la Virgen en la esquina? La Virgen de mi abuela, en el jardín, que no era para afuera…”, comenzó explicando. De esta manera, recalcó que el niño tenía un año y siete meses al momento del suceso, y que eso fue lo que le provocó el temor. “Estábamos regando las plantitas, yo me di vuelta para acomodar una silla, Iñaki se trepó en dos segundos. Los chicos en dos segundos hacen así, se cayó y no lo pude agarrar, y nada. Fue un milagro. Yo creo en los milagros”, sentenció. Según explicó, al llevarlo al sanatorio no encontraron ninguna herida en él, cuando la caída habría sido de casi 4 metros. El recuerdo aún lo carga, y no duda en exponerlo a sus seguidores.

Así se encuentra ahora Iñaki, el hijo de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo

El 11 de abril del 2017, Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo se convirtieron en papás de Iñaki, su hijo muy sociable y activo en la industria de la moda. Actualmente, el joven tiene 8 años, y realizó diversas publicidades junto a su mamá o amigos celebridades. Además, comparte con su madre el gusto por el deporte y las actividades al aire libre, en la tranquilidad de su hogar en Punta del Este, Uruguay. A pesar de su presencia en diversos posteos de Instagram de Bernasconi, él aún no tiene redes sociales propias.

Iñaki, el hijo de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, a sus 8 años

