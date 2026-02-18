Catherine Fulop y su familia ya viajaron a Italia para conocer a la hija de Oriana Sabatini: "Ya con nuestra bebita"

A días de convertirse en mamá por primera vez, Oriana Sabatini recibió a su familia en el aeropuerto de Roma. Así lo confirmó Catherine Fulop, quien fue la encargada de compartir las tiernas imágenes del reencuentro en sus historias de Instagram. En la foto, la modelo y cantante posó junto a su hermana Tiziana y su papá Ova Sabatini, dejando en claro que cada vez falta menos para conocer a la beba.

Oriana Sabatini y Catherina Fulop

Catherine Fulop y su familia ya viajaron a Italia para conocer a la hija de Oriana Sabatini

Desde el Aeropuerto de Fiumicino, en la capital italiana, Catherine Fulop escribió una frase que conmovió a sus seguidores: "Ya con nuestra bebita", acompañada por un emoji de carita emocionada. La postal mostró a la cantante luciendo su pancita de embarazada junto a su papá y su hermana menor, todos sonrientes y listos para acompañarla en este momento tan especial.

Tal como ella misma confirmó en diálogo con LAM (América TV), Oriana Sabatini tiene fecha de parto para el próximo 11 de marzo, un día más que importante para el clan ya que coincide con el cumpleaños de su mamá. La coincidencia generó una enorme expectativa en las últimas semanas porque, de concretarse el nacimiento en esa fecha, el festejo sería doble y aún más emotivo para todo el clan.

Oriana Sabatini se reencontró con Ova y Tiziana en Roma

Acompañada de su familia, la modelo se encuentra instalada en Italia junto a su pareja, Paulo Dybala, transitando la recta final de su embarazo rodeada de amor. La llegada de Catherine Fulop, Tiziana y Ova Sabatini marca el inicio de la cuenta regresiva y confirma que el nacimiento de la beba está cada vez más cerca.

La sinceridad de Oriana Sabatini sobre la recta final de su embarazo

Oriana Sabatini suele compartir con sus seguidores tiernas postales del momento más especial de su vida: la recta final de su embarazo, fruto de su relación con el futbolista Paulo Dybala. En una entrevista desde Italia para el ciclo de streaming Resumido, la joven se mostró relajada y reflexiva al contar cómo transita la cuenta regresiva para conocer, finalmente, a su hija.

Oriana Sabatini con Catherina Fulop y Ova Sabatini

En la nota del pasado 30 de enero, la cantante reveló que atraviesa una etapa marcada por la ansiedad, la emoción y los inevitables cambios físicos. "Estoy en el mes donde es difícil verme a veces", expresó con total honestidad. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, reveló que debido a la inflamación provocada por la retención de líquidos tuvo que quitarse los accesorios de las manos y también hizo una particular descripción sobre sus pies: "Me tuve que sacar todo. Los pies los tengo hechos una empanada. Los dedos son chorizos, hoy están bastante bien porque fui a la pileta".

Lejos de idealizar el proceso, Oriana Sabatini habló con naturalidad sobre las incomodidades, el cansancio y las sensaciones nuevas que va descubriendo semana a semana, algo que muchos destacaron en redes sociales como un gesto honesto y necesario. "Chicos, no tengo pantorrillas. Te da impresión porque no me entran los zapatos", agregó entre risas. En ese sentido, explicó que había escuchado a otras futuras mamás hablar de la hinchazón típica del embarazo, pero que “nunca” le habían contado que podía llegar a impedir ponerse el calzado.